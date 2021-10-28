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Общество28 октября 2021 14:06

«Что люди скажут?»: Как жители Челябинска отреагировали на нерабочую неделю

Опрос от «Комсомольской правды»
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Чем челябинцы займутся на нерабочей неделе.

Чем челябинцы займутся на нерабочей неделе.

«Комсомолка» провела опрос среди жителей Челябинска, чем они будут заниматься на нерабочей неделе, которую власти введут с 30 октября, и спросила мнение горожан о коронавирусных ограничениях. Одни отнеслись к ситуации равнодушно, вторые отметили ее необходимость.

Что люди скажут: Чем в нерабочую неделю будут заниматься челябинцы?

Теперь к цифрам. 40% респондентов обзавелись драгоценным QR-кодом, 79% считают коронавирусные меры правильным решением, 13% продолжат работать как ни в чем не бывало, 25% опрошенных уединятся с природой за городом, 18% тоскуют по временам, когда можно было свободно посещать музеи, театры и кино. Подавляющее большинство челябинцев все-таки выбрало остаться дома и не ходить по заведениям.

— QR-коды у нас есть. Но я на больничном, а вот мой друг будет работать. Хотя мне вообще пофигу, я на своей волне, — говорит Антон.

— Обстановка действительно тревожная, поэтому отношусь с глубоким понимаем. Я готова к домашним посиделкам. Конечно, на выставках поинтереснее, но будем осваивать виртуальный мир, — отвечает Валентина.

— У меня QR-код есть, а у моей девушки нет. Будем дома сидеть, нам и так хорошо, — говорит Андрей.

— Мы как раз в период нерабочей дней собирались загород, так что наши планы совпали с планами губернатора, — отвечают Алексей и Ирина, держа на руках двоих маленьких детей.

Напомним, что «КП-Челябинск» уже сообщала о том, какие ограничения будут действовать в Челябинской области с 30 октября. Так, например, кафе, рестораны и ночные клубы будут работать до 23:00, а театры и кино смогут посетить лишь те, у кого есть QR-код.

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