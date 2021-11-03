Мусора до потолка, соседей едят клопы: жительница Челябинска превратила квартиру в свалку

Из-за мусора в квартире невозможно открыть дверь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске 69-летняя жительница пятиэтажки на улице Комаровского, 7 превратила свою квартиру в свалку и рассадник насекомых. Квадратные метры завалены мусором до потолка, полчища насекомых и грызунов разбегаются по соседям. А от вони спасает разве что противогаз.

— Ей соседи предлагали все почистить, она говорит: «Я сама уберу». Выходит в подъезд и пшикает освежителем воздуха — типа у нее лавандой пахнет, а не мусором. И продолжает тащить еще пакеты с разным содержимым. Сегодня она в новой куртке вышла в рейд по помойкам, — рассказал журналисту КП-Челябинск один из жителей дома.

На лицо Синдром Плюшкина — патологическое накопительство. Попытки поговорить с женщиной безуспешны:

— Она отвечает: «Молодой человек, не морочьте мне голову». С виду она нуждается в медпомощи: зубы гнилые, что-то с ногой. Но при этом, не агрессивна. Ей 69 лет, но выглядит она совсем старухой.

На видеозаписи, которую прислали жители дома видно, как сотрудник газовой службы кое-как забирается внутрь по кучам мусора.

— Как не собирать? На 150 рублей не проживешь. Почему мусор? Ну там есть что-то лишнее, — доносится голос женщины.

Мужчина живет в этом доме три года, но, по словам соседей, мусорный кошмар продолжается уже больше 10 лет.

— Снизу девушка живет с ребенком, ее клопы едят и тараканы, — отмечает житель дома.

Этой осенью молодой человек и сам страдал от укусов клопов, после которых остаются огромные пятна на теле. Кошка то и дело ловит в квартире мышей. Он решил взять ситуацию в свои руки: записал обращение, собрал подписи соседей и отправил по различным инстанциям.

ПИСАТЬ ЖАЛОБЫ И ИДТИ ДО КОНЦА

Коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин говорит, что в подобных ситуациях многое зависит от упорства жителей, ведь часто ограниваются 1-2 обращениями и опускают руки. Поэтому, главное — набраться терпения и… освежителей воздуха.

Принципиально важный вопрос здесь — в чьей собственности находится квартира.

— Если жилье в социальном найме, нужно выходить на владельца. В Челябинске это КУИЗО. За нарушение правил эксплуатации они могут отменить договор. Здесь все будет зависеть от полиции и КУИЗО, проблема может решиться за несколько месяцев. Если в собственности, то понять: у данного человека или у родственников. Тут решение проблемы может растянуться и до года, — рассказал Анатолий Вершинин.

Специалисты советуют написать заявления сразу в четыре инстанции: Роспотребнадзор, управляющую компанию, участковому и в прокуратуру. Только в составе комиссии из этих ведомств по закону можно вскрыть частное жилище. Если есть родственники, их нужно пригласить. Также можно обратиться с Госжилинспекцию. На основании заключения можно обратиться в суд.

Адвокат Александр Щербинин советует писать коллективные жалобы, фиксировать все на фото и видео.

— Сначала надо доказать что факт имеет место быть. Такой человек, скорее всего, не будет пускать в квартиру. Добиться принудительного лечения можно, если человек представляет угрозы для себя или для других: с ножом бросается или уже был пожар, — рассказывает Александр Щербинин. — Все заканчивается по-разному. Где-то не выдерживают и съезжают, где-то человек умирает и вопрос сам собой решается, где-то родственники забирают и увозят.

ВЫВОЗЯТ МУСОР ГРУЗОВИКАМИ

Суд должен вынести предписание владельцу привести помещение в соответствие с санитарными нормами. Если человек не делает это добровольно, подключают приставов. В Челябинске были случаи, когда мусор вывозили грузовиками. Не обходилось и без инцидентов. Несколько лет назад «рачительная» хозяйка была настолько недовольна принудительным расхламлением, что набросилась на приставов: одному порвала форменную куртку, на другого плеснула хлорным раствором.

Но никто не даст гарантии, что человек снова не завалит свое жилище мусором. Также были случаи, что после принудительного вывоза мусора «Плюшкины» обращались с жалобами к приставам, дескать нарушили ее «комфортное пространство». Впрочем, там и пространства-то уже не оставалось.

Если повезет, можно добиться выселения. Но тут все сугубо индивидуально, отмечает Анатолий Вершинин. Если в квартире прописаны несовершеннолетние или собственник является инвалидом — пиши пропало.

ПЕРВЫЕ ОТПИСКИ

Жители дома на Комаровского, 7 уже начали получать ответы от ведомств. Полиция и мэрия ответили, что взяли в работу. А вот Роспотребнадзор ответил, что не уполномочен проводить мероприятия в жилых помещениях граждан. Копии ответов есть в распоряжении редакции. Мы также переслали их коммунальному омбудсмену Анатолию Вершинину и он пообещал взять в работу.

Женщине уже отключили газ. Соседи очень опасаются, что может случиться пожар.

— Соцслужба приходили — ее не застали дома. Отделу опеки она не открыла. Комитет управления имуществом предписал до 1 числа все вычистить. Она даже расписалась в документе, но наводить порядок даже не думала, — говорит житель дома.

КТО СТАНОВИТСЯ ПЛЮШКИНЫМ?

Как отмечает Анатолий Вершин, количество обращений с подобными историями год от года не меняется. Обычно — несколько штук.

— Это не зависит от социальной ситуации или пандемии, — говорит он. — Это либо социально неблагополучные люди, злоупотребляющие алкоголем, либо одинокие, у которых это проявляется как болезнь.

Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинской области Ольга Агеева отмечает, что Синдром Плюшкина, как правило, проявляется в старческом возрасте. Причиной может быть деменция, сильный стресс, депрессия и даже одиночество.

Возможно, у человека и до этого была склонность к накопительству, жадности или даже каких-то психологические травмы, связанные с плохой, бедной жизнью.

Первый «тревожный звоночек» — внешний вид. Человек становится неряшливым. Затем он становится отрешенным и увлекается поиском «сокровищ». В итоге он даже не замечает неудобств, которые создает себе и окружающим.

Если человек одинокий, то заметить первые отклонения будет просто некому. Тем более, в больших городах, где люди порой не знают, как зовут соседей, до тех пор, пока не случится какое-нибудь ЧП.

Как обезопасить себя или близкого человека от Синдрома Плюшкина?

— Самая главная профилактика — физическая активность. Также необходимы общение, социализация. Ни в коем случае нельзя оставаться один на один, — говорит Ольга Агеева. — Потому мы очень боялись локдауна, что люди будут сидеть в четырех стенах и потеряют интерес к жизни. Есть много клубов по интересам, в некоторых даже учат смартфонами пользоваться. Профилактика деменции — следить за давлением, сердечнососудистой системой.

КСТАТИ

В моде — тренд на расхламление. Каждый из нас владеет тысячами вещей! Но постоянно мы пользуемся лишь сотней. Те самые недостающие тысячи обнаружите в шкафах, откуда на голову посыплется лавина запертых предметов. За что взяться, если кажется, что вокруг только нужное? Читайте в нашем материале.

Но не спешите нести все на свалку! Ненужные вещи можно отдать нуждающимся, сдать в переработку и даже продать. Куда определить ненужную вещь, — читайте в инструкции.

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