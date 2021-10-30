Как выглядит самый большой пункт вакцинации Челябинской области в ДС «Юность»: фоторепортаж

Каждая бригада сможет вакцинировать до 80 человек в час
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В субботу, 30 октября, во дворце спорта «Юность» откроется самый большой пункт вакцинации Челябинской области. Он организован по примеру столичного ГУМа. Накануне в «Юности» побывал наш фотокорреспондент.
Прививочный пункт развернули в холле, сразу на двух этажах. На первом — гардероб и столы для заполнения анкет и согласий, необходимых для внесения в федеральный реестр. Выше расположены сами пункты осмотра и вакцинации.
На прививку — по талону
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Подождать своей очереди можно на стульчиках
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Одновременно проводить вакцинацию от COVID-19 и гриппа будут 20 мобильных бригад. Каждая бригада за один час может привить около 80 человек, — сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Желающих привиться ждут с 12 до 20 часов. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пункт вакцинации в «Юности будет работать до 7 ноября.
Сама вакцинация будет проходить в отдельных кабинках
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Накануне вечером завершали последние работы
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В каждой кабинке есть компьютер
Фото: Кирилл САДЫКОВ
ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ В НЕРАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ?
По ссылке — список круглосуточных пунктов вакцинации.
Также продолжают работать мобильные пункты в ТРК, но только там, где есть отдельные входы.
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Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинск
ТРК «Алмаз»
10:00 — 20:00
ТРК «Космос»
12:00 — 20:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
12:00 — 20:00
«КС»
14:00 — 20:00
Магазин «Пятерочка», ул. Салютная, 11
14:00 — 19:00
30 октября
Ледовая арена «Трактор»
15:00 — 20:00
ЧелМаркет, пр. Ленина, 35
12:00 — 16:00
31 октября
ЧелМаркет, пр. Ленина, 35
12:00 — 16:00
Магнитогорск
ТРК «Гостиный двор»
12:00 — 20:00
ТРК «Континент»
12:00 — 20:00
ТРК «Семейный парк»
12:00 — 20:00
ТЦ «Лента»
12:00 — 20:00
ТК «Джаз Молл»
12:00 — 20:00
Ледовая арена «Металлург»
30 октября
12:30 — 14:30
Миасс
Администрация города
12:00 — 17:00
Златоуст
с 1 по 5 ноября
Автовокзал
9:00 — 14:00
Администрация города
13:00 — 17:00
6 и 7 ноября
Автовокзал
10:00 — 15:00
Кыштым
ТК «Радуга»
12:00 — 20:00
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