Как выглядит самый большой пункт вакцинации Челябинской области в ДС «Юность»: фоторепортаж

Каждая бригада сможет вакцинировать до 80 человек в час Фото: Кирилл САДЫКОВ

В субботу, 30 октября, во дворце спорта «Юность» откроется самый большой пункт вакцинации Челябинской области. Он организован по примеру столичного ГУМа. Накануне в «Юности» побывал наш фотокорреспондент.

Прививочный пункт развернули в холле, сразу на двух этажах. На первом — гардероб и столы для заполнения анкет и согласий, необходимых для внесения в федеральный реестр. Выше расположены сами пункты осмотра и вакцинации.

На прививку — по талону Фото: Кирилл САДЫКОВ

Подождать своей очереди можно на стульчиках Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Одновременно проводить вакцинацию от COVID-19 и гриппа будут 20 мобильных бригад. Каждая бригада за один час может привить около 80 человек, — сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Желающих привиться ждут с 12 до 20 часов. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пункт вакцинации в «Юности будет работать до 7 ноября.

Сама вакцинация будет проходить в отдельных кабинках Фото: Кирилл САДЫКОВ

Накануне вечером завершали последние работы Фото: Кирилл САДЫКОВ

В каждой кабинке есть компьютер Фото: Кирилл САДЫКОВ

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ В НЕРАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ?

По ссылке — список круглосуточных пунктов вакцинации.

Также продолжают работать мобильные пункты в ТРК, но только там, где есть отдельные входы.

Все самые актуальные новости о коронавирусе и не только — на сайте «Комсомольской правды» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинск

ТРК «Алмаз»

10:00 — 20:00

ТРК «Космос»

12:00 — 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23

12:00 — 20:00

«КС»

14:00 — 20:00

Магазин «Пятерочка», ул. Салютная, 11

14:00 — 19:00

30 октября

Ледовая арена «Трактор»

15:00 — 20:00

ЧелМаркет, пр. Ленина, 35

12:00 — 16:00

31 октября

ЧелМаркет, пр. Ленина, 35

12:00 — 16:00

Магнитогорск

ТРК «Гостиный двор»

12:00 — 20:00

ТРК «Континент»

12:00 — 20:00

ТРК «Семейный парк»

12:00 — 20:00

ТЦ «Лента»

12:00 — 20:00

ТК «Джаз Молл»

12:00 — 20:00

Ледовая арена «Металлург»

30 октября

12:30 — 14:30

Миасс

Администрация города

12:00 — 17:00

Златоуст

с 1 по 5 ноября

Автовокзал

9:00 — 14:00

Администрация города

13:00 — 17:00

6 и 7 ноября

Автовокзал

10:00 — 15:00

Кыштым

ТК «Радуга»

12:00 — 20:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru