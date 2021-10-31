QR-код о вакцинации, который всегда с собой: в Челябинске родился тренд на маникюр с сертификатом

Такой маникюр сейчас в тренде. Фото: предоставлено Аленой Вериго

Надоело постоянно доставать телефон с QR-кодом в торговых комплексах? Есть другие варианты. В Челябинске родился тренд — маникюр с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. Такой точно не потеряется.

PR-специалист из Челябинска и стилист Алена Вериго одной из первых попробовала необычную услугу. Наклейка с QR-кодом прекрасно вписалась в качестве аксессуара для дизайна ноготков. Правда, в ТК креатив не оценили.

— С телефона код считывается, проверяла. Правда, в торговый комплекс по ногтю не пустили, у них не получилось распознать из-за маленького размера. В следующий раз попробую сделать код побольше, — рассказала «Комсомольской правде-Челябинск» Алена Вериго.

Фотографию Алена выложила в соцсети. Комментарии посыпались сразу. Оказалось, что некоторые подписчики уже пробовали сделать подобный маникюр, но код не читался. Другие посоветовали сделать на другой руке QR-код с фото паспорта, чтобы точно не отставать от моды.

От такого маникюра борцы с чипированием сошли бы с ума, а креативным людям новый тренд понравился. Фото: предоставлено Аленой Вериго

По словам Алены, сделать такую наклейку несложно, можно заказать в специальном салоне и получить украшение через пару дней. Противопоказано только тем, кто боится чипирования. И еще один минус — стоит чуть-чуть поцарапать поверхность ногтя, код станет не читаемым. Тогда придется прибегнуть к обычному способу прохождения в ТК — доставать сертификат о вакцинации или телефон с QR-кодом и паспорт.

Как проверяют документы в ТРК и какая там сейчас обстановка, читайте в репортаже «Комсомольской правды-Челябинск».

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