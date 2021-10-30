«Прошла по маминому коду, паспорт не спросили»: смотрим, как проверяют QR-коды в ТРК Челябинска

Надписи на входе весьма строгие. А что же внутри?
Фото: Ольга ЩАПИНА
С сегодняшнего дня, 30 октября, в Челябинске и области начала работать система QR-кодов. Напомним, они требуются для входа в ТРК, салоны красоты, фитнес-центры и для заселения на базы отдыха. Также с 18 октября QR-коды нужны для посещения мероприятий свыше 100 человек.
Мы решили прогуляться по торговым центрам Челябинска и посмотреть, как соблюдается это правило.
Кажется, многие решили посвятить нерабочую неделю ремонту
Фото: Ольга ЩАПИНА
В «Леруа» разделили вход и выход
Фото: Ольга ЩАПИНА
В «Алмазе» большая очередь на вход в «Леруа Мерлен», разделены вход и выход. Кстати, таким же образом там разводили потоки и в 2020 году.
— Отдельно охрана на входе в «Ленту» внутри «Алмаза». Здесь паспорт не спрашивают, но спрашивают дату рождения. То есть если знать дату рождения, можно пройти по чужому? Без кода не пускают, — сообщает журналист «Комсомолки».
Отдельный «блокпост» на входе в «Ленту» в «Алмазе»
Фото: Ольга ЩАПИНА
Спрашивают только код
Фото: Ольга ЩАПИНА
Чтобы пройти за покупками некоторые даже придумывают хитрые схемы.
— Я прошла по маминому коду, а мама без кода, паспорт не спросили. Проверяют два охранника, она сказала, что проверила уже у другого, — рассказала одна из посетительниц «Алмаза».
Кстати, посетителей в «Алмазе» достаточно много. Надеемся, что тех, кто проходит по чужим кодам — меньшинство и что проверки все же усилят.
Для покупателей «Ашана» сделали отдельный вход
Фото: Ольга ЩАПИНА
В «Роднике» все-таки сделали отдельный вход в «Ашан» и огородили проход высокой стеной — чтоб не перескакивали.
— В «Ашане» пусто, в сам «Родник» очередь, — передает корреспондент КП-Челябинск. — Смотрят только код, паспорт не спрашивают.
В «Родник» очередь, но паспорт не спрашивают
Фото: Ольга ЩАПИНА
Так же ситуация в ТК «Кольцо»: QR-код считывают, а про паспорт «забыли».
В «Кольце» только проверяют QR-коды
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
Проверяют обычным смартфоном. На одном входе даже провода протянули: видимо, телефон быстро разряжается
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
В ТК «Урал» все строго: спрашивают код и паспорт просят открыть. Рядом со зданием дежурит машина Росгвардии.
— Народу очень мало. В основном в Магнит идут за продуктами. Охрана на всех входах, — сообщает наш корреспондент.
Возле «Урала» даже поставили экипаж Росгвардии
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
В «Урале» строго проверяют и код, и паспорт
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
Кина не будет
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
В «Урале» народу мало
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
Также читатели КП заметили большое количество машин возле городского УМВД:
— Возле УВД очень рабочая суббота, куча машин без опознавательных знаков, полицейских.
Напомним, ранее Ирина Гехт говорила, что планируется приблизить наряды полиции к ТРК. Отметим, что в документе, который предписывает введение QR-кодов, не говорится про паспорт. Но другого способа проверить, принадлежит ли человеку код, который он показывает, нет.
В нерабочую субботу возле УМВД города небывалое оживление
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
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