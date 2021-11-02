«За 500 рублей схожу для вас за покупками в ТРК»: челябинцы с QR-кодами начали оказывать услуги для непривитых

За свои услуги привитые предлагают от 300 до 1000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока в Челябинске крупные торговые центры теряют прибыль из-за введения QR-кодов, другие нашли способ на этом заработать. Имеющие предпринимательскую жилку жители города, которые прошли вакцинацию, решили предоставлять свои услуги для антиваксеров и тех, кто еще не успел привиться. Они предлагают им за деньги сходить в ТРК и что-либо приобрести для них. Соответствующие объявления размещаются на Авито и других подобных ему интернет-площадках.

—Услуга от официального обладателя личного QR-кода, прошедшего все круги вакцинации и имеющего все справки и разрешения на Госуслугах. Могу посещать любые заведения, ограничения отсутствуют. Мобилен, стрессоустойчив, отношусь ко всем с пониманием, но свой гешефт получить желаю, — говорится в одном из объявлении.

— Схожу за вас в любой магазин, имеется QR- код, все справки, цена договорная, — пишет автор другого объявления.

При этом цены на свои услуги предприниматели с QR-кодами указывают разные – от 300 до 1000 рублей. Есть даже те, кто готов доставить продукты прямо в квартиру клиента.

Фото: avito.ru

Напомним, в Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в ТРК, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. Также без прививки нельзя будет отдыхать в санатории и бывать на массовых мероприятиях.

Кстати, в прошлом году предприимчивые жители Челябинской области пытались продавать места в больничных очередях. Объявления об этом размещались на сайте Авито. Правда, просуществовали они там недолго, так как в дело вмешалась прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru