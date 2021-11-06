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ЗДОРОВЬЕ6 ноября 2021 8:47

Кто боится коронавируса? Челябинцы поделились мнением с «Комсомольской правдой»

Публикуем новый выпуск программы «Что люди скажут?»
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Боятся ли коронавируса челябинцы.

Боятся ли коронавируса челябинцы.

В Челябинской области статистика заражений коронавирусом ставит антирекорды каждый день. КП-Челябинск вышла на улицы города, чтобы узнать у челябинцев, боятся ли они подхватить COVID-19.

Те, кто уже переболел, рассказали, что болеть коронавирусом максимально неприятно. Кто-то уже успел переболеть дважды. Но встречались и те челябинцы, кто еще беспечно относится к своему здоровью. Подробнее в нашем выпуске:

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