Кто боится коронавируса? Челябинцы поделились мнением с «Комсомольской правдой»

Боятся ли коронавируса челябинцы.

В Челябинской области статистика заражений коронавирусом ставит антирекорды каждый день. КП-Челябинск вышла на улицы города, чтобы узнать у челябинцев, боятся ли они подхватить COVID-19.

Те, кто уже переболел, рассказали, что болеть коронавирусом максимально неприятно. Кто-то уже успел переболеть дважды. Но встречались и те челябинцы, кто еще беспечно относится к своему здоровью. Подробнее в нашем выпуске:

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru