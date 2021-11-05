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Здоровье5 ноября 2021 14:28

Челябинская область попала в десятку регионов, где ухудшилась ситуация с COVID-19

Такую информацию озвучила вице-премьер Татьяна Голикова
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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В топ попали соседи - Тюменская область

В топ попали соседи - Тюменская область

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область попала в десятку регионов, где за последнюю неделю ухудшилась ситуация с коронавирусом.

— Ситуация осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия, — цитирует сайт Стопкоронавирус.рф вице-премьера Татьяну Голикову.

В тепловой карте Стопкоронавирус.рф за неделю с 29 октября по 5 ноября Челябинская область сменила окрас со светло—оранжевого на оранжевый. Это значит, что за неделю выявлено 91-150 случаев заражения на 100 тысяч населения.

По последним суточным данным регионального миздрава, в Челябинской области 554 новых подтверждений заболевания коронавирусом. Умерли от COVID-19 30 человек.

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