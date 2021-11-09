Главврач челябинской ГКБ №1 Максим Угнивенко о четвертой волне коронавируса: «Поступает много молодых с поражением 90% и более»

Самое тяжелое в эту волну - поддержание боевого духа у персонала. Фото: ugnivenko_gkb1/Instagram.com

Главный врач челябинской ГКБ №1 Максим Угнивенко один из тех, кто видит как меняется ситуация с коронавирусом в Челябинской области изнутри. Мы уже не первый раз публикуем размышления медика в «Комсомолке». В очередном посте врач сравнил четвертую волну коронавируса с предыдущими.

— Сравнивая четвертую волну пандемии коронавируса с тремя предыдущими, ясно вижу, что ключевое отличие — резкий и очень быстрый рост пациентов с тяжелыми поражениями легких.

Если еще год назад к нам поступали пациенты с 20-40-процентным поражением легких, и для нас 40% было уже высоким показателем. Сейчас этот показатель 70 и даже до 100%. В 2020 году мы надеялись, что достигнем коллективного иммунитета, но и этого не произошло. Люди заражаются ковидом по второму-третьему кругу.

Поступает много молодых людей, у которых поражение легких 90% и более. Надо четко осознавать, что им придется восстанавливаться как минимум полгода. Ситуацию меняет вакцинация. Вирус в вакцинированном организме ослабевает.

И хотя прививка — это не гарантия, что вы не заболеете, но это гарантия, что вы не умрете либо не окажетесь в реанимации. Вся идея вакцинации — чтобы человек не умер. У вакцинированного риск умереть в десятки раз меньше, чем у человека, который не вакцинирован.

Что в основе реанимации ковидных больных? Сейчас ситуация намного сложнее, чем в апреле и сентябре-октябре 2020-го. Огромное количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Еще конечно подготовленный персонал. Это серьезные методы поддержки жизнеобеспечения. Это и вентиляция легких: и масочная, и инвазивная.

Самое тяжелое — поддержание боевого духа у персонала. Профилактика выгорания, по большому счету. Случается, что заболевают сотрудники. По сравнению со второй волной — очень немного. Потому что много вакцинированных, и потому что много переболевших.

Еще раз повторю: главное — чтобы люди вакцинировались. И второе. Соблюдали меры индивидуальной защиты: ходили в масках, не кучковались.

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