Маршрутки и автобусы битком: смотрим, что происходит в общественном транспорте Челябинска в нерабочие дни

Даже в нерабочие дни транспорт переполнен. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области подходит к концу нерабочая неделя. Регион был одним из немногих в России, где продлили ограничения. Они направлены на то, чтобы больше людей оставались дома, и заболеваемость коронавирусом снизилась. Но пока она только растет. Фотограф «Комсомольской правды-Челябинск» прогулялся по остановкам общественного транспорта в часы-пик. Разницы с днями до нерабочей недели мы не увидели.

Статистика заболеваемости ковидом в Челябинской области приближается к 117 тысячам. Ежедневно регистрируется более 500 случаев. Но судя по общественному транспорту в Челябинске, людей это не останавливает. Многие продолжают работать, чтобы не остаться без зарплаты, другие не готовы менять привычный образ жизни, поэтому свободно ездят в парки, магазины и на встречи с друзьями.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

При виде фотографа пассажиров больше волновало, не придет ли штраф за отсутствие маски, чем риск заразиться коронавирусом.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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До какого продлятся нерабочие дни и какие ограничения действуют, читайте по ссылке.

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