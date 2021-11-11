Мама Андрея Болтова рассказала, как он получил травму: «Эта трагедия должна стать уроком для других»

Андрей Болтов мечтал стать тренером. Фото: evgeniyaboltowa/instagram.com

Печальную новость сообщили в клубе молодежной хоккейной лиги «Липецк», где в последние годы играл воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов. Сухие строчки: 9 ноября умер в больнице после перенесенной травмы позвоночника. Мама хоккеиста Евгения Болтова рассказала журналисту «Комсомолки», как складывалась спортивная карьера Андрея и при каких обстоятельствах он получил тяжелейшую травму.

БОРОЛСЯ ЗА ЖИЗНЬ

Сегодня мама Андрея поблагодарила клуб МХЛ «Липецк», всех, кто откликнулся на призыв о помощи в то время, когда сын лежал в больнице и боролся с последствиями травмы. Все оказали большую помощь.

— Трагедия произошла в этом году, в конце августа на озере Смолино. Такие происшествия называют «травмой ныряльщика». Андрей нырнул в воду и сильно ударился головой о камень. Скорая, пятая городская больница. Врачи сразу поставили страшный диагноз — компрессионно-осколочный перелом пятого шейного позвонка. Это очень тяжелая травма. Шансов, что он встанет на ноги и выживет было не так много. Врачи-нейрохирурги первой областной больницы провели операцию. Оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Все уходовые процедуры проводились, как это было необходимо. Врачи говорили, что сейчас сам организм должен бороться. Потом случилась одна пневмония. Сын ее перенес, но вторую уже не смог. Врачи два с лишним месяца боролись за его жизнь и здоровье. Я им благодарна, они сделали все, что могли, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» Евгения Болтова.

— Врачи ставили диагноз ковид?

— Нет, это была не коронавирусная инфекция. Просто в таких «лежачих» случаях обычно человек переносит пневмонию. Андрей здоровый, сильный, но побороть и такую травму, и последующие рецидивы, к сожалению, не смог...

ХОТЕЛ СТАТЬ ФИЗРУКОМ

Мама Андрея Болтова рассказала, что сын пришел в хоккейную секцию, когда ему еще не было и четырех лет. Папа — большой хоккейный болельщик магнитогорского «Металлурга» — привел сына в хоккейную школу. В таком возрасте ребенка не брали ни в одну хоккейную секцию. Ходили «нелегально». Когда Андрей обучился азам катания на коньках постепенно стал тренироваться с мальчишками, которые его старше на два-три года. Уже во втором классе перешел в группу к своим сверстникам. В 12-13 лет успешно играл в первенстве России за «Металлург», но потом решил попробовать себя командах, которые поближе к столице. Андрея пригласили в подмосковный клуб «Дмитров». Вместе с командой он выиграл престижное первенство Москвы. Карьера пошла в году. Дальше был контракт с клубом Молодежной хоккейной лиги «Липецк». В эту команду Андрей перешел в 2018 году. На позиции форварда сыграл за «Липецк» 85 матчей, набрав 44 (18+26) очка. Но в 2020 году решил перебраться в Челябинск.

— Андрей говорил, что ему надоела «кочевая» жизнь хоккеиста, захотелось какой-то «оседлости», получить образование. Он начал ушел из «Липецка». Увлекся новым направлением в хоккее — шорт-хоккеем, где идет игра три на три. Приехал в Челябинск. Поступил на спортфак ЮУрГУ. Планировал учиться и играть в студенческой хоккейной лиге. Он сам говорил, улыбаясь — выучусь, стану физруком. Он хотел связать свою жизнь со спортом, — рассказала Евгения Болтова.

НЕ ИГРАТЬ С ЖИЗНЬЮ В ПРЯТКИ

Мама Андрея Болтова очень сильно переживает смерть сына. Но несмотря на это, считает, его смерть нелепой ошибкой. Говорит, что не смотря ни на что, эта трагедия должна стать уроком для других, для тех, кто играет с жизнью «в прятки». Нужно дорожить жизнью, ценить ее, и не совершать ошибок, которые могут привести к трагедии, к травмам и даже гибели.

Прощание и похороны Андрея Болтова пройдут на его родине в Магнитогорске, 13 ноября на территории 1-ой городской больницы (Левый берег), ул. Чкалова, 44 (3-й ритуальный зал) с 14 до 15 часов.

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