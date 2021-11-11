Прощание с хоккеистом Андреем Болтовым пройдет 13 ноября в Магнитогорске

Андрея Болтова лечили в Челябинске. Фото: evgeniyaboltowa/instagram.com

21-летнего воспитанника «Металлурга» Андрея Болтова похоронят в Магнитогорске. Прощание состоится в субботу, 13 ноября, на территории 1 городской больницы на улице Чкалова, 44 (3-й ритуальный зал) с 14:00 до 15:00. Об этом сообщила КП-Челябинска мама хоккеиста Евгения Болтова.

Новость о смерти игрока пришла 9 ноября. Андрей Болтов родился в Магнитогорске, начинал заниматься хоккеем в спортивной школе «Металлург», потом выступал за юношескую подмосковную команду «Дмитров», становился чемпионом Москвы, после перешел в клуб МХЛ «Липецк». Но в 2020 году решил переехать в Челябинск, где поступил в ЮУрГУ, и учился на спортфаке.

Трагедия произошла в конце августа в Челябинске. У Андрея — компрессионно-осколочный перелом 5 позвонка. Отмечают, что травма не связана с тренировочным процессом. Врачи областного центра два с лишним месяца боролись за жизнь Андрея Болтова, но болезнь, к сожалению, победила.

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