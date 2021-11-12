Колонны тракторов и «оранжевые человечки»: как Челябинск справляется с последствиями утреннего снегопада

Человечки в желтых костюмах вышли очищать улицы Челябинска от снега. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Все мы хорошо знакомы с тем приятным чувством, когда с утра смотришь в окно и видишь красивый снегопад. Особенно если снег впервые обильно накрывает улицы. Сегодня, 12 ноября, такая погода порадовала жителей Челябинской области. Счастье длилось недолго, ведь уже к 10 часам утра Миндортранс сообщил, что снегопады прекратились.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Снегопады прекратились к 10 часам утра. Фото: Ольга ЩАПИНА

Выйдя на улицы, челябинцы схватились за телефоны и начали фотографировать заснеженные улицы, дороги и делиться этим в социальных сетях. Предлагаем вам посмотреть на некоторые фотографии, сделанные южноуральцами сегодня утром.

На дорогах есть повышенный риск попасть в ДТП. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Единственные, кто не возрадовались снегу, это автомобилисты. В ГИБДД уже с самого утра предупредили водителей, что на дорогах есть повышенный риск попасть в аварию. Водителей также попросили по возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы минимизировать проблемы на заснеженных дорогах. По данным Миндортранса, в регионе работает 101 единица снегоуборочной техники.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Челябинской области снова ожидаются снегопады, но уже с похолоданием. В субботу, 13 ноября, температура будет колебаться от +2 до -7, а в воскресенье, 14 ноября, в регионе твердо удержится минусовая температура — от -1 до -10.

На выходных снова ожидаются снегопады. Фото: Ольга ЩАПИНА

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