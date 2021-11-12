В Челябинской области уволили двух сотрудников МЧС после скандала с фиктивной вакцинацией 250 человек

Расследованием дела о фиктивной вакцинации занимаются полицейские и сотрудники ФСБ. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Златоусте, третьем по величине городе в Челябинской области, продолжаются разбирательства по инциденту с фиктивной вакцинации граждан. Недавно были уволены двое сотрудников МЧС, которые стали подозреваемыми в преступлении. Об этом сообщили пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

— По данному инциденту проведена служебная проверка, по результатам которой два сотрудника пожарно-спасательного отряда города Златоуст уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника федеральной противопожарной службы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Среди подозреваемых числятся трое местных жителей – это ранее названные сотрудники МЧС и медсестра одной из больниц. В отношении них возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. По версии следствия, они за деньги внесли в базу данных Минздрава ложные сведения о вакцинации 250 человек, чтобы выдать непривитым QR-коды.

Похожий случай произошел в соседней Курганской области в начале ноября. В одну из поликлиник регионального центра пришли с обысками силовики. Проверялась информация о продаже липовых сертификатов о вакцинации. Позже выяснилось, что по результатам проверки задержали врача и двух его посредников.

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