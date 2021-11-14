Находится в шоковом состоянии, погибли родственники: стало известно о состоянии единственной выжившей в жутком ДТП в Челябинской области

Выжившей девушке всего 20 лет. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Врачи саткинской больницы рассказали о состоянии единственной выжившей в аварии на трассе «Урал» в Челябинской области. ДТП с шестью погибшими произошло 13 ноября на территории Саткинского района. 37-летний водитель Mitsubishi Lancer, совершая обгон, столкнулся на встречке с Lada Kalina. В результате отечественная легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Выжить в страшной аварии удалось единственной 20-летней девушке, которая сидела на заднем сиденье Лады. Пострадавшую доставили в больницу Сатки.

— Девушка находится в тяжелом состоянии, но не в реанимации, пришла в сознание, к ней приходили родственники, — рассказали журналисту «Комсомольской правды» в больнице. — Представьте, потерять столько родных в аварии, она находится в шоковом состоянии.

Лада перевернулась и улетела в кювет. Фото: mvdmedia.ru.

Как уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области, в Ладе Калина находились пять человек. За рулем был 25-летний водитель. Двоим пассажирам было по 40 лет, еще двоим — 22 и 20 лет. В каких родственных связях находились пострадавшие, пока не сообщается.

В Mitsubishi Lancer было два человека 1984 года рождения.

Выжившую пассажирку Lada Kalina оперативно увезли на скорой до прибытия спасателей. Чтобы достать тела погибших из перевернувшейся машины, понадобился специальный инструмент.

Авария произошла 13 ноября около 16 часов. Фото: mvdmedia.ru

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