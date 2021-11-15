В Курганской области возбудили два уголовных дела после издевательств подростков над малышом в детском доме

Подростки снимали на видео свои издевательства над ребенком: Фото: кадры из роликов

Скандальная история с издевательствами подростков над малышом в детском доме села Кипель Курганской области обернулось возбуждением двух уголовных дел. Фигурантами стали должностные лица учреждения и 16-летний воспитанник. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата СКР.

— Согласно материалам уголовного дела, в результате халатности должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также лиц, ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми, 16-летний воспитанник указанного учреждения неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту жестокого обращения с ребенком возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.117 и ч.1 ст.293 УК РФ («Истязание» и «Халатность»). В настоящий момент следователи СКР совместно с представителями других надзорных устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее в соцсетях появились несколько видеороликов, в которых группа подростков издевается над двухлетним ребенком в детском доме. Малыша избивали, тянули за уши, давали ему курить сигареты и заставляли есть очистки от фруктов. Кроме того, за кадром иногда был слышен голос взрослых.

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