Инженер-физик: радиация на улице Труда представляла опасность для здоровья челябинцев

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Обнаруживший превышение радиационного фона инженер-физик Андрей Ожаровский заявил, что участок загрязнения на улице Труда представляет опасность для здоровья челябинцев. По его словам, негативные последствия могли бы проявиться в жаркую погоду.

— Это опасно тем, что в летнюю погоду, когда сухо и поднимается пыль, люди могут вдохнуть радиоактивные частички, которые попадают в легкие. А внутреннее облучение гораздо хуже, чем внешнее. Я надеюсь, что службы и городские власти справятся с этой очень маленькой радиационной аномалией, и в Челябинске не будет таких опасных зон загрязнения, — прокомментировал Андрей Ожаровский в эфире радио «Комсомольская правда - Челябинск» (95,3 FM).

По словам инженера-физика, причиной высокой радиации являются остатки металлического столба, на котором раньше был установлен билборд.

— Там стоял рекламный столб, основанный на трубе, который видимо служил частью нефтепровода. В нефти содержится природный радионуклид радий. Он фонит и распадается, в том числе на дочерние продукты распада как, например, висмут-214, который собственно говоря нам гамму и дает, — объясняет Андрей Ожаровский.

Судя по google-картам, баннер о котором идет речь, стоял в 2019 году. Однако в 2020 году его уже на месте не было.

Снимок 2019 года. Фото: google.ru/maps

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, а саму территорию огородили от жителей. Также власти решают вопрос о том, как будут устранять последствия загрязнения радиацией.

Примечательно, что 8 ноября в Instagram-аккаунте Connect_your_dosimeter была опубликована запись о превышении радиационного фона на улице Труда. Однако никто должного внимания этому в то время тогда еще не придал.

Фото: connect_your_dosimeter / Instagram.ru

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