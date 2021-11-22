Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 ноября 2021 16:04

Инженер-физик: радиация на улице Труда представляла опасность для здоровья челябинцев

Андрей Ожаровский заявил, что пострадавшие могли вдохнуть радиоактивные частицы
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Обнаруживший превышение радиационного фона инженер-физик Андрей Ожаровский заявил, что участок загрязнения на улице Труда представляет опасность для здоровья челябинцев. По его словам, негативные последствия могли бы проявиться в жаркую погоду.

— Это опасно тем, что в летнюю погоду, когда сухо и поднимается пыль, люди могут вдохнуть радиоактивные частички, которые попадают в легкие. А внутреннее облучение гораздо хуже, чем внешнее. Я надеюсь, что службы и городские власти справятся с этой очень маленькой радиационной аномалией, и в Челябинске не будет таких опасных зон загрязнения, — прокомментировал Андрей Ожаровский в эфире радио «Комсомольская правда - Челябинск» (95,3 FM).

По словам инженера-физика, причиной высокой радиации являются остатки металлического столба, на котором раньше был установлен билборд.

— Там стоял рекламный столб, основанный на трубе, который видимо служил частью нефтепровода. В нефти содержится природный радионуклид радий. Он фонит и распадается, в том числе на дочерние продукты распада как, например, висмут-214, который собственно говоря нам гамму и дает, — объясняет Андрей Ожаровский.

Судя по google-картам, баннер о котором идет речь, стоял в 2019 году. Однако в 2020 году его уже на месте не было.

Снимок 2019 года. Фото: google.ru/maps

Снимок 2019 года. Фото: google.ru/maps

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, а саму территорию огородили от жителей. Также власти решают вопрос о том, как будут устранять последствия загрязнения радиацией.

Примечательно, что 8 ноября в Instagram-аккаунте Connect_your_dosimeter была опубликована запись о превышении радиационного фона на улице Труда. Однако никто должного внимания этому в то время тогда еще не придал.

Фото: connect_your_dosimeter / Instagram.ru

Фото: connect_your_dosimeter / Instagram.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП