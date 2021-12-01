В Челябинский аэропорт поступило сообщение о минировании

К ночным происшествиям в аэропорту добавилось сообщение о минировании. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня в 9:45 утра на электронную почту челябинского аэропорта неизвестный прислал сообщение, что взлетно-посадочная полоса заминирована. Сейчас информацию проверяют правоохранительные органы, которые выехали на место.

Сообщение поступило именно в тот момент, когда более тысячи пассажиров ожидали свои задерживающиеся рейсы. В ночь на 1 декабря из-за гололеда самолет, прилетевший из Казани, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20-25 метров. На борту были 32 пассажира, в том числе ребенок, и трое членов экипажа.

После инцидента не смогли вылететь 9 рейсов в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды. Обледенение полосы и сильный боковой ветер помешали самолетам отправиться до точек назначения.

— В аэропорту работает комиссия из представителей транспортной прокуратуры и областного Миндортранса, — сообщает пресс-служба областного ведомства.

Свое расследование проводит Следственный комитет, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

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