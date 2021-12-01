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Происшествия1 декабря 2021 5:59

Причиной ЧП с пассажирским самолетом в аэропорту Челябинска стали ветер и гололед

Предварительную версию озвучили в Миндортрансе
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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При посадке самолет выкатился за пределы полосы. Фото: Уральская транспортная прокуратура

При посадке самолет выкатился за пределы полосы. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Обледенение взлетно-посадочной полосы и сильный боковой ветер стали причиной ЧП c бортом UVT Aero, прилетевшего из Казани в Челябинск. Самолет марки Bombardier выкатился за пределы полосы на 20-25 метров. На борту находились 32 пассажира, в том числе один ребенок и трое членов экипажа.

— Сейчас в аэропорту работает комиссия, в состав которой входят представители транспортной прокуратуры и областного Миндортранса. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерство дорожного хозяйства и транспорта держит ситуацию на контроле, — сообщили в пресс-службе Миндортранса.

Проверку проводит и транспортная прокуратура. Надзорное ведомство организовало мобильную приемную.

Задержаны вылеты рейсов в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды. Как сообщают наши коллеги КП-Екатеринбург, шесть рейсов, направляющихся в Челябинск, приземлились в Кольцово.

— Мой рейс из Питера посадили в Екатеринбурге. В Челябинске, по сообщению стюардесс, самолет выехал за пределы полосы, — написал на своей странице Facebook журналист из Челябинска Михаил Араловец.

Обновлено.

Как говорится, беда не приходит одна. В 10-м часу утра в аэропорт поступило сообщение о минировании.

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ЧППроисшествия: ЧПОбледенение полосы и «минирование» в аэропорту Челябинска