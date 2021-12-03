Челябинцев с медотводами уравняли в правах с владельцами QR-кодов

Медотвод действует теперь наравне с QR-кодом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Южноуральцы с медотводами смогут посещать общественные места наравне с владельцами QR-кодов. Такое решение принял оперштаб, сообщает правительство Челябинской области.
— Будет действовать документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки против COVID-19, заверенный подписью врача и печатью медорганизации, — сообщает правительство.
Напомним, ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт на пресс-конференции в «Комсомольской правде» сообщила, что медотводы теперь выдают комиссия, а не лечащий врач или терапевт. Полный медотвод от вакцинации по хроническим заболеваниям в Челябинской области есть у 600 человек, в общей сложности временное отстранение от прививки у 6000 южноуральцев.
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