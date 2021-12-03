У «Аско-Страхования» отозвали лицензию: что будет с ОСАГО

В АСВ указывают: по обязательным видам страхования полисы действуют Фото: Алена МЫЗГИНА

Сегодня жителей Челябинской области взбудоражила новость об отзыве лицензии у одной из старейших и крупнейших страховых компания — «Аско-Страхование» (ранее — «ЮжуралАско»). Что будет с полисами — ответили в «Агентстве страхования вкладов», которое назначено временным управляющим.

В приказе ЦБ говорится, что лицензия отозвана в связи с недостаточностью собственного капитала. В АСВ уточнили, что ограничения коснулись имущественного страхования, ОСАГО, добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. (Обновлено в 12:00).

— Страховая организация со дня отзыва лицензии не имеет права на заключение новых договоров страхования, перестрахования, а также на внесение в соответствующие договоры изменений, влекущих увеличение обязательств страховой организации, — сообщили в АСВ.

В августе страховая компания закрыла офис продаж на улице Красной в центре Челябинска Фото: Алена МЫЗГИНА

Действующие договора страхования и перестрахования прекращают действовать через 45 дней после отзыва лицензии. Страховая премия будет возвращена пропорционально прошедшему сроку от начала страхования. Требования по возврату нужно предъявлять временной администрации, рассмотрение не дольше 30 дней. Дополнительная информация о порядке подачи требований кредиторов может быть получена по телефону горячей линии Агентства 8-800-200-08-05.

В АСВ указывают: по обязательным видам страхования полисы действуют, компенсации будет выплачивать Российский союз автостраховщиков (по ОСАГО).

«Аско-Страхование» практически монополист на рынке ОСАГО в регионе. В сентябре компания сократила точки продаж — продавать полисы перестали в головном офисе на Красной, 4. В компании это объяснили проблемами с парковкой. Страховая компания занимает 22 место по взносам, по данным Банка России, за 1 полугодие 2021 года. 90,5% взносов за 9 месяцев 2021 года — взносы по ОСАГО. В начале ноября Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг финансовой надежности страховой компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» до уровня ruB-.

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