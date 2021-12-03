Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Челябинской области на декабрь 2021: официальный список от Министерства здравоохранения

В Челябинске на постоянной основе в декабре работают 7 пунктов вакцинации Фото: Кирилл САДЫКОВ

Министерство здравоохранения Челябинской области выложило адреса пунктов вакцинации от коронавируса на декабрь 2021. В их числе круглосуточные точки и мобильные пункты, которые открываются по выходным.

Поставить прививку в Челябинске можно в семи точках:

1) в поликлинике по месту жительства согласно графику работы,

2) в «Мегаполисе» с 10 до 20 часов до 31 декабря;

3) в травмпункте городской больницы №6 на ул. Румянцева с 16 до 8 часов,

4) в медпункте на железнодорожном вокзале (круглосуточно);

5) в больнице №2 на пр. Ленина (круглосуточно);

6) в больнице №9 на ул. 5-й Электровозной (круглосуточно);

7) в больнице №3 на пр. Победы (круглосуточно).

Кроме того, круглосуточные пункты вакцинации работают и в других городах Челябинской области:

- в Сатке, Каслях, Катав-Ивановске, Варне, Октябрьском, Увелке, Кусе и Уйском, Агаповке, Нязепетровске, Кизильском, Миасском и Аргаяше – в районных больницах;

- в Кыштыме, Верхнем Уфалее, Карталах и Карабаше – в приемном покое городских больниц;

- в Магнитогорске – в приемном покое городской больницы №1;

- в Коркино – в травмпункте больницы №1 и приемном покое инфекционного отделения больницы №2;

- в Миассе в городской больнице №3 с 19 до 22 часов;

- в Карталах и Троицке – в медпункте ж/д-вокзала;

- в Чебаркуле – в приемном отделении областной больницы.

Известны и адреса пунктов вакцинации в Челябинской области на выходные с 3 по 5 декабря включительно.

В Челябинске:

- 3 декабря с 10 до 14 часов – МФЦ на Труда;

- 4 декабря с 12 до 15 часов – ТК «КС»;

- 4 и 5декабря с 12 до 18 часов – ТРК «Алмаз», а с 16 до 20 – в гипермаркете «Лента» на Черкасской.

В Магнитогорске 4 и 5 декабря:

- с 12 до 18 в ТЦ «Тройка», «Паллада» и «Лавка»;

- с 12 до 20 - ТРК «Гостиный двор», «Континент» и ТЦ «Лента» на Вокзальной.

В Миассе вакцинироваться можно в администрации города 3 декабря с 14 до 19, а 4 и 5 декабря с 12 до 17.

В Златоусте пункты вакцинации работают:

- в «Территории бизнеса» на Гагарина 3 декабря с 9 до 19, а в выходные с 10 до 17 часов;

- в приемном покое на Бушуева все три дня с 20 до 8 часов.

В Кыштыме прививки ставят в ТК «Радуга» 3 декабря с 14 до 18, а 4 и 5-го – с 10 до 14.

Жители Еманжелинска могут прийти в мобильный пункт вакцинации во дворце культуры Пушкина. В пятницу врачи принимают с 16 до 19 часов, а в выходные с 10 до 14. Аналогичный график работы во дворце культуры Ленина в Красногорском.

В Сатке, Троицке и Копейске прививают только 4 и 5 декабря. Во дворце «Строитель» с 14:00 до 19:00, в городском доме культуры с 10:00 до 14:00, а во дворце Кирова с 10:00 до 18:00.

Для жителей Пласта мобильный пункт вакцинации откроют в десятой школе 5 декабря. Он будет работать с 9 до 15.

А в Чесме прививки будут ставить 3 декабря с 10 до 13 на Центральном рынке, а 5-го числа с 10 до 14 в ТЦ «Магнит».

В Министерстве здравоохранения Челябинской области напомнили, что даже после прививки необходимо помнить о мерах профилактики: носить медицинскую маску, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию. А также избегать физических нагрузок, временно отказаться от алкоголя, а также не переохлаждаться и не перегреваться.