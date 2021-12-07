Новогодние спектакли 2021-2022 в Челябинске: афиша, билеты, расписание

Фото: chel.kassy.ru

Первые дни января в Челябинске будут богаты на новогодние спектакли. Мы отобрали тематические представления и составили подробную афишу с расписанием и ценами на билеты. Напоминаем, что чтобы избежать мошенников и переплат, приобретать билеты стоит на официальном сайте городских зрелищных касс или в их точках продаж.

«Сказы медной горы»

Возрастное ограничение: 0+

Место: Молодежный театр

Даты: 19 декабря, 21-30 декабря, 2-9 января

Начало: 11:00, 14:00, 17:00

Продолжительность: 1 час без антракта

Цена билетов: от 400 до 500 рублей

Этот спектакль поставят на знакомых всем сказках нашего земля Павла Бажова. Режиссер переплел известные истории с новогодней тематикой.

«Тайна волшебного зеркала»

Возрастное ограничение: 0+

Место: дворец пионеров и школьников им. Крупской

Даты: 29-30 декабря,3-6 января

Начало: 11:00, 14:00

Цена билетов: от 250 до 300 рублей

Музыкальный спектакль создан по мотивам сказки про королевство кривых зеркал. Родители узнают в нем отголоски советского фильма, а дети впервые познакомятся с зазеркальем.

Фото: chel.kassy.ru

«Рукавичка»

Возрастное ограничение: 0+

Место: театр «Скарабей»

Даты: 4 и 8 января

Начало: 11:00

Цена билетов: 170 рублей

Это старый добрый спектакль для самых маленьких о том, как в оброненной дедушкой рукавчике зверята нашли свой дом.

«Как Дима в театр ходил»

Возрастное ограничение: 6+

Место: ДК ЧЗМК

Даты: 20-25 декабря, 3-8 января

Начало: 11:00, 13:00, 15:00

Цена билетов: 300 рублей

Это иммерсивный спектакль-путешествие, в котором Дед Мороз танцует брейк-данс, а зрители создают собственное мини-представление.

Фото: chel.kassy.ru

«Рождество в доме Купьелло»

Возрастное ограничение: 16+

Место: новый художественный театр

Даты: 17 декабря и 6-7 января

Начало: 18:00

Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

Цена билетов: 350 рублей

Постановка по одноименной комедии Эдуардо де Филиппо рассказывает о том, как проходит рождество в доме синьора Купьелло. Там схлестнутся высокое и смешное, веселое и трагичное, суетное и вечное.

«Гринч»

Возрастное ограничение: 6+

Место: театр «Манекен»

Даты: 20-28 декабря, 3-6 января

Начало: 10:00, 12:30, 15:00, 18:00

Цена билетов: 300 рублей

Какой Новый год без зеленого хитрюги, который вечно не доволен Рождество и готов на все, чтобы испортить праздник окружающим? Спектакль в формате альбомных рисунков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние развлечения 2021-2022 в Челябинске: программа мероприятий, куда сходить

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Челябинске: афиша, билеты, расписание

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru