Новогодние спектакли 2021-2022 в Челябинске: афиша, билеты, расписание

Фото: chel.kassy.ru
Первые дни января в Челябинске будут богаты на новогодние спектакли. Мы отобрали тематические представления и составили подробную афишу с расписанием и ценами на билеты. Напоминаем, что чтобы избежать мошенников и переплат, приобретать билеты стоит на официальном сайте городских зрелищных касс или в их точках продаж.
«Сказы медной горы»
Возрастное ограничение: 0+
Место: Молодежный театр
Даты: 19 декабря, 21-30 декабря, 2-9 января
Начало: 11:00, 14:00, 17:00
Продолжительность: 1 час без антракта
Цена билетов: от 400 до 500 рублей
Этот спектакль поставят на знакомых всем сказках нашего земля Павла Бажова. Режиссер переплел известные истории с новогодней тематикой.
«Тайна волшебного зеркала»
Возрастное ограничение: 0+
Место: дворец пионеров и школьников им. Крупской
Даты: 29-30 декабря,3-6 января
Начало: 11:00, 14:00
Цена билетов: от 250 до 300 рублей
Музыкальный спектакль создан по мотивам сказки про королевство кривых зеркал. Родители узнают в нем отголоски советского фильма, а дети впервые познакомятся с зазеркальем.
Фото: chel.kassy.ru
«Рукавичка»
Возрастное ограничение: 0+
Место: театр «Скарабей»
Даты: 4 и 8 января
Начало: 11:00
Цена билетов: 170 рублей
Это старый добрый спектакль для самых маленьких о том, как в оброненной дедушкой рукавчике зверята нашли свой дом.
«Как Дима в театр ходил»
Возрастное ограничение: 6+
Место: ДК ЧЗМК
Даты: 20-25 декабря, 3-8 января
Начало: 11:00, 13:00, 15:00
Цена билетов: 300 рублей
Это иммерсивный спектакль-путешествие, в котором Дед Мороз танцует брейк-данс, а зрители создают собственное мини-представление.
Фото: chel.kassy.ru
«Рождество в доме Купьелло»
Возрастное ограничение: 16+
Место: новый художественный театр
Даты: 17 декабря и 6-7 января
Начало: 18:00
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом
Цена билетов: 350 рублей
Постановка по одноименной комедии Эдуардо де Филиппо рассказывает о том, как проходит рождество в доме синьора Купьелло. Там схлестнутся высокое и смешное, веселое и трагичное, суетное и вечное.
«Гринч»
Возрастное ограничение: 6+
Место: театр «Манекен»
Даты: 20-28 декабря, 3-6 января
Начало: 10:00, 12:30, 15:00, 18:00
Цена билетов: 300 рублей
Какой Новый год без зеленого хитрюги, который вечно не доволен Рождество и готов на все, чтобы испортить праздник окружающим? Спектакль в формате альбомных рисунков.
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