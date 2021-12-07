«Текслер, помоги»: о чем жители Челябинской области просят губернатора

Губернатор Алексей Текслер на Прямой линии ответит на вопросы жителей Южного Урала 8 декабря 2021 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 8 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет Прямую линию с жителями. Мы не знаем, какие вопросы попадут на стол главе региона, но с уверенностью можем предположить, что это будут злободневные проблемы.

Что волнует южноуральцев? Мы изучили, о чем пишут жители в популярном сообществе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во ВКонтакте и на станице губернатора в Instagram.

«Алексей Леонидович, помогите, пожалуйста. Хочу оставить жалобу по поводу питания детей ясельной группы Матрешки Детского сада 40 в поселке Есаульском Сосновского района. Мой ребенок, посещая данную группу, приходит из сада абсолютно голодный, при условии, что кушает хорошо. В питание полностью отсутствуют фрукты, соки кисломолочные продукты, свежие овощи… Также прошу разобраться с тепловым режимом. Посещаем детский сад с января 2021 горда и температура воздуха в группе в январе-феврале 2021 г. достигала +14 градусов».

«Здравствуйте хотела бы поинтересоваться: зачем нужен куар-код для посещения Центра занятости в Брединском районе. А потом мы, что не сможем даже в МФЦ и остальные госучреждения попасть получается без кода?».

«Алексей Леонидович, помогите жителям Кыштыма. Мы долгое время ждем газификацию наших частных домов (это ул. Гоголя, Нижне-Кыштымская, 9 января, Луначарского, Розы Люксембург, Пушкина, Гузынина, Комарова и др. 173 дома) На сегодняшний день построен газопровод до наших домов, проект оплатили жители из собственных средств. В 2021 году администрация неоднократно разъясняла, что наш проект первый в очереди. Ну а что на деле?»

«Здравствуйте! Поселок Октябрьский (Копейск) на углу дома по адресу: ул. Российская, 8, вот уже на протяжении 10 лет практически ежедневно происходят аварии систем водоснабжения в одном и том же месте!». «Уважаемый Алексей Леонидович, пожалуйста, помогите! Ситуация близка к катастрофе! Помогите выделить средства на ремонт дороги проезд между домом Шершневская, 75 , на улицу Кудрина. В связи с отсутствием ливневой канализации дорогу все больше и больше размывает, создавая невозможность прохода для пешеходов , как летом так и зимой».

«Уважаемый губернатор! А на новый год можно подарить мне продуктовую корзинку? Просто нахожусь в данный момент в тяжелой жизненной ситуации, а Новый Год хочу встретить».

«Добрый вечер, у нас очень сложная ситуация, помогите, пожалуйста, — отключили домашний телефон и интернет. Нет возможности вызвать врача или записаться онлайн к врачу. В школе электронные дневники, дистанционная ежедневная школьная практика, кроме школы, оплаченная онлайн школа для подготовке к ЕГЭ».

«Здравствуйте, помогите нам пожалуйста! Еманжелинский район, поселок Зауральский. Сегодня с самого утра на всех дорогах жуткий гололед, ходить просто невозможно. Дороги посыпать администрация видимо не собирается».

«Уважаемый Алексей Леонидович у нас есть проблема с подвозом детей с отделений в школу так как автобус старый и часто стоит на ремонте на данный момент мы не учимся уже две недели и личного транспорта угас нет и интернета тоже нет нанимать машину средств нет просим вас принять меры, а то нас некто не слышит».

«Добрый день. Уважаемый Алексей Леонидович крик помощи. Хотим продать квартиру и улучшить жилищные условия но органы опеки Сосновского района поселок Долгодеревенское прислали отказ ,а объяснить причину отказа не могут. Помогите решить эту проблему»

«Помогите, пожалуйста. Обратилась за субсидией по ЖКХ, мне отказали, что я год не стою в центре занятости. Я получала 1200 (я, пока на больничном, почти 4 месяца, ногу сломала)».

«Здравствуйте уважаемый Алексей Леонидович! Помогите нам, пожалуйста, решить проблему с догазификацией в поселке. Мой адрес Сосновский район, село Кременкуль, мкр. Родной, Прохладная 21. Мой дом находится в газифицированном поселке. От дома до газопровода 7 метров!».

«Добрый вечер, помогите, пожалуйста, решить вопрос с освещением дорожки, от Заозерного, 13 до остановки, в Озерске, на протяжении трех лет, освещения нет, ее никто не чистит и не посыпает, утром и вечером ходить невозможно».

«Здравствуйте друзья, уважаемые Парижане. Хочется выразить благодарность Ивановой Ирине Михайловне, за предоставленный инвентарь для расчистки снега, всегда готова прийти на помощь!».

«Добрый день. Во дворах домов по улице Ворошилова, 13, 15 и др. уже несколько месяцев лежат мешки с собранным осенью мусором. Обращения в ЖЭУ не помогают. Примите, пожалуйста, меры. Мешки уже начали рваться, мусор скоро будет лежать там, откуда его убирали».

«Добрый день. Прошу навести порядок в детских поликлиниках, а именно в поликлинике 8 на ул. Дружба 2, г. Челябинск. Вчера ребенок заболел температура 38, кашель, горло заложено, нас не принимают потому что нужно было до 14.00 успеть прийти».

«Алексей Леонидович, здравствуйте. Не можем решить проблему уже очень много лет!!! Обращались во многие инстанции и организации — результата нет. На улице Батумская 25 дом в аварийном состоянии, экспертизу делали. По результат экспертизы состояние дома оценивается более чем на 75% износа».

Многие обращения сопровождаются фотографиями, документами, комментариями. Здесь же в оперативном режиме появляются ответы от правительства и губернатора, коммунальных структур, руководителей муниципалитетов.

Вопрос на прямую линию губернатора с жителями Челябинской области можно задать двумя способами:

• на сайте спроситекслера.рф. Здесь есть переход на форму обратной связи на Госуслугах. Вопрос можно задать в текстовом или видео-формате.

• Со 2 по 8 декабря по телефону «горячей линии» 8 800 500 74 50. Звонки принимают с 8 до 20 часов.

Прямая линия с губернатором начнется 8 декабря в 12.00. Транслировать ее будут телеканалы ОТВ и Россия-24. Посмотреть трансляцию также можно будет и на официальных страницах правительства Челябинской области в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook и на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru.

В администрации главы региона сообщили, что все вопросы, которые поступили на Прямую линию не останутся без внимания. Они будут направлены в соответствующие организации, ведомства, муниципалитеты, частные компании.

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