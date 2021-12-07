В Челябинске пенсионер умер в офисе банка

Пожилой челябинец скончался в банковском отделении на Комсомольском проспекте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пожилой посетитель банка скончался в Челябинске. Трагедия произошла 6 декабря.
75-летний мужчина вечером пришел в обделение Сбербанка на Комсомольском проспекте. Через некоторое время он почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Как рассказали в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, сотрудники немедленно вызвали скорую помощь.
Медики прибыли на место происшествия и начали реанимацию, но вернуть пенсионера к жизни им не удалось. Через некоторое время врачи констатировали смерть мужчины.
— Выражаем соболезнования родным и близким, — заявили в пресс-службе.
Напомним, ЧП в одном из Челябинских банков случилось минувшим летом. Мужчина попытался ограбить офис кредитной организации, вооружившись ракетницей.
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