В Челябинске пенсионер умер в офисе банка

Пожилой челябинец скончался в банковском отделении на Комсомольском проспекте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилой посетитель банка скончался в Челябинске. Трагедия произошла 6 декабря.

75-летний мужчина вечером пришел в обделение Сбербанка на Комсомольском проспекте. Через некоторое время он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Как рассказали в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, сотрудники немедленно вызвали скорую помощь.

Медики прибыли на место происшествия и начали реанимацию, но вернуть пенсионера к жизни им не удалось. Через некоторое время врачи констатировали смерть мужчины.

— Выражаем соболезнования родным и близким, — заявили в пресс-службе.

Напомним, ЧП в одном из Челябинских банков случилось минувшим летом. Мужчина попытался ограбить офис кредитной организации, вооружившись ракетницей.

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