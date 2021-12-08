Политтехнолог — о Прямой линии Алексея Текслера: «Привычный телеформат и соцсети "в нагрузку"»

Политтехнолог Евгений Маклаков — о Прямой линии Алексея Текслера Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске прошла Прямая линия с губернатором Алексеем Текслером. За 2 часа 25 минут глава региона ответил на 40 вопросов. Всего поступило более 5 тыс. обращений, их продолжат принимать до 20:00 на сайте Спроситекслера.рф. Челябинский политтехнолог Евгений Маклаков поделился впечатлением о прошедшей прямой линии:

— Начну с того, что проведение прямой линии — это выполнение президентского поручения. До конца 2021 года глава каждого субъекта РФ должен провести прямую линию с жителями. Кстати, общение губернатора с народом — это довольно старый жанр. На моей памяти еще Эдуард Россель, будучи главой Свердловской области, впервые организовал прямую линию в далеком 1998 году.

Главным исполнителем поручения главы государства фактически являются структуры АНО «Диалог». «Диалог» курирует Центры управления регионом (ЦУР) — антикризисные площадки в регионе, которые при помощи специального программного обеспечения («Инцидент менеджмент») собирают жалобы населения из соцсетей и других источников и передают их чиновникам для обратной связи. Они были массово созданы в регионах в прошлом году. Именно поэтому прямая линия идет у нас на площадке ЦУРа

Прямая линия губернатора это, по сути, отчет о работе и этой организации, которая аккумулирует обращения граждан, и фактически должна ее проводить. Но я думаю, что у нас большая часть подготовительной работы легла по старинке на плечи губернаторской пресс-службы, у которой больше опыта и компетенций в этом вопросе.

Отмечу, что прямая линия губернатора Алексея Текслера у нас адаптирована под привычный телевизионный формат идет по местным телеканалам, а в соцсетях только дублируется. Это, конечно, не полноценный стрим, но, тем не менее, дает мультипликативный эффект.

В идеале прямая линия должна улучшать обратную связь власти и общества. Губернатор получает наказы, просьбы. Конечно, большинство понимает, что импровизации в прямой линии нет никакой, и все они заранее продумываются. Глава региона, отвечая на них, фактически озвучивает свои собственные планы и перспективы развития региона при этом, получая возможность в дальнейшем ссылаться на требование общества.

Конечно, принцип лотереи, когда дорогу починят или газ проведут только тем, кому повезет, многих раздражает. Но такие линии все равно надо проводить, чтобы хотя бы дать людям выговориться. Это снижает общий уровень негатива и агрессии.

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