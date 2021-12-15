Воспитателя из Челябинской области, которая пожаловалась Текслеру на обязательную вакцинацию, не стали отстранять от работы

900 педагогов в Челябинской области не спешат ставить прививку ради работы. Фото: СОЦСЕТИ

В Челябинской области от работы отстранили уже около 900 педагогов, которые отказались делать прививки от коронавируса. Но в список не вошла воспитатель детского сада, которая на прямой линии губернатора Алексея Текслера заявила о неоднозначном отношении к вакцинации. «Комсомольская правда-Челябинск» узнала, как это произошло.

Воспитатель Наталья из поселка Старокамышинск Челябинской области спрашивала совета у главы региона, как не делать прививку и при это не потерять работу. Оказалось, что 11 декабря у нее заканчивалось действие QR-кода.

— Я педагог с 20-летним стажем, — рассказала Наталья, обращаясь к губернатору. — Многодетная мама, волонтер и общественный деятель. Уже есть уведомление об отстранении от работы, но я пока его не подписала. К вакцинации отношусь неоднозначно. Доктора не дают медотвод. Что мне делать дальше? Выступаю от лица нескольких наших педагогов. Как обойтись без вакцинации, QR-кода и остаться на любимой работе?

Тогда Алексей Текслер посоветовал педагогам поставить хотя бы первый компонент вакцины, чтобы остаться на работе.

Наталья переболела коронавирусом полгода назад, поэтому получила QR-код и допуск к работе без прививки. Однако в декабре срок действия сертификата заканчивался.

— Кодом не пользовалась ни разу, поэтому и не знала, что в начале месяца произошло обновление, — рассказала «Комсомольской правде-Челябинск» воспитатель. — Теперь его продлили еще на полгода.

В настоящий момент в Челябинской области отстранены от работы менее 0,9% педагогов. Это чуть больше 900 сотрудников школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. При этом в минобре подчеркнули, что без сохранения зарплаты отстранили тех, кто поставил только первый компонент прививки. Таких оказалась около 300 человек.

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