Вакцинироваться — единственный вариант: Алексей Текслер рассказал, как работать педагогам без прививки и QR-кода

Алексей Текслер в прямом эфире отвечает на вопросы жителей.

На прямую линию губернатору Алексею Текслеру позвонила учительница из поселка Старокомышинск (Копейск). Наталья Дегтярева сообщила, что не хочет вакцинироваться, а недавно руководство вручило ей уведомление об отстранении от работы. До 12 декабря по постановлению об обязательной вакцинации педагоги должны поставить второй компонент вакцины.

— Я педагог с 20-летним стажем, — рассказала Наталья. — Многодетная мама, волонтер и общественный деятель. Уже есть уведомление об отстранении от работы, но я пока его не подписала. К вакцинации отношусь неоднозначно. Доктора не дают медотвод. Что мне делать дальше? Выступаю от лица нескольких наших педагогов. Как обойтись без вакцинации, QR-кода и остаться на любимой работе?

Алексей Текслер сообщил, что если педагог успеет поставить хотя бы один компонент вакцины, отстранять от работы ее не будут, однако прививка — единственный вариант для работников школы.

— В период пандемии требования главного санитарного врача обязательны к исполнению, — подчеркнул губернатор. — Категории, которые попадают под обязательную вакцинацию, взаимодействуют с большим количеством людей и сами находятся в группе риска. Что делать? Пройти вакцинацию! Можно выбрать любую вакцину, посоветоваться с докторами. Если даже первый компонент будет поставлен, сотрудника не будут отстранять от работы.

Также Алексей Текслер привел данные, согласно которым только 2,6% от всех вакцинированных в регионе заболели коронавирусом.

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