В Челябинске изымают садовые участки для продления улицы Молдавской

Так выглядит изымаемая территория. Фото: google.ru/maps

Администрация Челябинска изымает землю в СНТ «Любитель-3», который находится в Курчатовском районе. Речь идет об участках № 410, 413 и 430 общей площадью 165 кв. м. Это нужно для продления улицы Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска. Документ, подписанный мэром города Натальей Котовой, опубликован на сайте администрации города.

— Изъять для муниципальных нужд — строительства автомобильной дороги ул. Молдавской от пр. Победы до ул. 250-летия Челябинска у собственника земельный участок площадью 165 кв. м, подлежащий образованию из земельного участка площадью 1620 кв. м с кадастровым номером 74:36:0000000:1291, расположенный по адресу, установленному относительно ориентира, расположенного в границах участка, — говорится в распоряжении.

Фото: cheladmin.ru

Мы пообщались председателем СНТ «Любителя-3» Верой Титовой. В изъятии участков и строительстве дороги тоже не видит угрозы для садов. Она отмечает: фактически изымаемые 165 кв. м. к товариществу не относятся.

— Строительство дороги неизбежно. Мы знали про эту дорогу, поэтому пускай будет. Для кого-то она будет очень удобна. Тем более, школа рядом, храм рядом, — рассказала Вера Титова.

Как пояснил корреспонденту КП-Челябинск владелец участков, он их никак не использует. При межевании СНТ они остались за забором «Любителя-3». О распоряжении главы города мужчина узнал из СМИ. Претензий к администрации города мужчина не имеет.

— Пока только видел постановление об изъятии 165 квадратных метров. Я ожидал такого результата. Когда участки межевались, чуть ли не 20 лет назад, конечно, о строительстве дороги ничего не было сказано, но участок не осваивался. Претензий я не имею, — рассказал владелец участков, представившийся Дмитрием Валерьевичем.

В пресс-службе мэрии Челябинска рассказали, что вопрос о строительстве дороги возник после поступающих обращений от жителей близлежащих домов, в том числе и от родителей школьников.

— Необходимость строительства дороги назрела давно. На этом участке улицы Молдавской находится новое здание 95 лицея, завершается строительство храма Иоанна Воина, при этом дорога в настоящий момент грунтовая. Также в часы пик очень затруднено движение на параллельной улице 40-летия Победы, — прокомментировал начальник пресс-службы администрации Владимир Сафонов.

Ранее мэрия Челябинска через СНТ Любитель-2 собиралась провести от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных улицу Ворошилова. Строительство было запланировано Генпланом. В результате публичных слушаний от красных линий на карте отказались. Соответственно, дороги в этом месте не будет.

ДОРОГА ВМЕСТО ГРЯДОК

Отметим, что это не первая попытка построить дороги через сады в Челябинске и пригороде. В 2017 году хотели проложить магистраль через СНТ «Петушок» к новым поселкам «Залесье», «Белый хутор» и «Вишневая горка». После возмущений садоводов дорогу проложили вдоль «Белого хутора», хотя в этом случае жителям новых поселков пришлось ехать намного дольше.

Летом этого города «дорожная революция» посягнула на СНТ «Малышево» — через дачные участки решили простроить дорогу к особняками на береги реки Миасс.

Так же дорогу могли построить через соседний СНТ Любитель-2 и Полет. Через них мэрия планировала продлить улицу Ворошилова от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных. После публичных слушаний от идеи отказались.

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