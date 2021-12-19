«На хлеб деньги есть, а 23 рублей на проезд нет»: водитель челябинского троллейбуса написал пост гнева и возмущения

Кондукторов обещали перевести в контролеры и штрафовать безбилетников. Но пока этого не делается Фото: Кирилл САДЫКОВ

В этом году в челябинском транспорте начали устанавливать валидаторы — устройства для самостоятельной оплаты проезда. Но случилось то, чего многие боялись: пассажиры перестали платить. В телеграм-канале «Челябинский транспорт» появился пост гнева и возмущения водителя троллейбуса, посвященный людям, которые экономят 23 рубля.

— Уважаемые пассажиры! Почему некоторые из вас, попадая в троллейбус с валидаторами, считают нужным не оплачивать проезд?! На хлеб, молоко, макароны деньги для похода в магазин есть, а 23 рублей на проезд нет? Водители тоже хотят кушать, оплатой проезда вы их кормите, чтобы завтра, через неделю, месяц, год сотрудники также продолжали достойно отвозить вас на работу!

Не хочу давить на жалость и хвастаться, но у меня сегодня утром на карте остались последние 40 рублей, но я их не пожалел и добросовестно оплатил проезд. Чем остальные пассажиры хуже или лучше меня, что позволяют так себя вести?

В первое время я радовался, что пассажиры у нас порядочные, почти все начали самостоятельно оплачивать проезд, но сейчас с каждым разом больше и больше наглости. Может водителям стоит по микрофону напоминать про штрафы в 1500 рублей, которые совсем недавно утвердили? Возможно, так удастся сломать систему «зайцев»?

ОФИЦИАЛЬНО

В ЧелябГЭТ подтвердили, что сейчас проверок оплаты транспорта в вагонах с валидаторами нет. Данных о количестве безбилетников у компании также нет.

— Визуально, по оценке водителей, количество пассажиров, которые хотят в случае отсутствия кондуктора проехать без билетов, увеличилось примерно в 1,5 раза. Как правило, это молодые люди или пожилые мужчины. Точной статистики по этому вопросу пока нет, — рассказали в ЧелябГЭТ.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Челябинской области проголосовали за повышение штрафов за безбилетный проезд. Теперь «зайцам» придется заплатить не от 100 до 500 рублей, а от 500 до 1500 рублей.

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