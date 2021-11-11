В миндортрансе рассказали, когда установят валидаторы в общественном транспорте и куда денут кондукторов в Челябинске

Валидаторы заменят кондукторов. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В 2022 году в общественном транспорте Челябинска начнут массово устанавливать валидаторы. О том, куда денут безработных кондукторов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Полномочия из города в область будут переданы 1 января 2022 года. В рамках этого будет выбран отдельный оператор автоматизированной системы проезда, будут устанавливать валидаторы, — рассказал Александр Егоров. — В этом году мы пробовали плавно и грамотно внедрить валидаторы в часть транспорта. Не убирали кондукторов, чтобы они могли помогать, объяснять людям.

Как разъяснил Александр Егоров, все города-миллионники переходят на бескондукторную оплату, так как затраты на кондукторов велики — они тянут предприятие вниз:

— Всю освободившуюся «армию» кондукторов мы будем трудоустраивать, чтобы они не остались на улице. Сейчас прорабатывается вопрос создания специальной контрольно-ревизионной службы при областном организаторе перевозок. Там будет отдел с контролерами, куда мы переведем часть кондукторов.

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