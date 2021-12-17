Челябинская область победила в национальной премии «Чистый воздух»

Челябинская область стала лучшей в номинации «Экорегион» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Оставаться опорным краем державы и, при этом, улучшать экологию. За последние два года Челябинская область добилась больших успехов в сокращении выбросов, которое измеряется тысячами тонн. Успехи оценили на первой национальной премии «Чистый воздух-2021». Челябинская область стала лучшей в номинации «Экорегион». Награду получили губернатор Алексей Текслер и правительство региона.

— С приходом губернатора Алексея Текслера начались поиски решения того, как снизить нагрузку на экологию и создать комфортные условия для жизни. И цифры объективного мониторинга показывают, что эти решения эффективны. Поздравляем коллег из Челябинской области с победой в номинации «Экорегион», — отметили организаторы премии.

В данной номинации оценивались такие критерии, как:

— количество и качество экологических акций и мероприятий, проводимых при поддержке руководства региона;

— экологические факторы при принятии хозяйственных решений, каков уровень экологической культуры и ответственности топ-менеджмента крупнейших предприятий региона;

— заботится ли руководство региона об экологичности процессов промышленности или добычи полезных ископаемых;

— внимательность руководства региона к сохранению лесов, обеспечению чистоты рек, сохранению биоразнообразия флоры и фауны региона.

В конце ноября «Комсомольская правда» провела стратегическую сессию. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев рассказал, что в федеральном проекте «Чистая страна» участвуют Челябинск и Магнитогорск.

— За два года работы мы добились хороших результатов, — отметил министр. — В Челябинске снизили объем выбросов с 144,2 тыс. тонн до 121,4 тыс. тонн. В Магнитогорске выбросов стало на 11,7 % меньше. По завершении проекта к концу 2024 года объем выбросов в Челябинске снизится на 31%, в Магнитогорске — на 22%.

О том, сколько вложили природоохранные проекты промышленные гиганты Челябинска, читайте в нашем материале. Также отметим, что Челябинск и Магнитогорск вошли в национальный проект «Чистый воздух». Они занимают 1 и 2-е места среди 12 промышленных городов, включенных в 204-й Указ президента Владимира Путина. Согласно нему, напомним, к 2024 году уровень загрязненности атмосферы в мегаполисах должен снизиться минимум на 22%.

Национальная экологическая премия «Чистый воздух» учреждена по инициативе медиагруппы «Комсомольская правда» при организационной поддержке «Российского экологического движения» Рашида Нургалиева и Росприроднадзора. Это профессиональная награда, которой отмечаются успехи регионов, промышленных предприятий и концернов, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России. Генеральным спонсором премии «Чистый воздух-2021» стал Россельхозбанк.

К участию приглашались как физические лица, так и организации, всего было шесть номинаций: «Экотехнология», «Экодвижение», «Экорегион», «Экопредприятие», «Эколидер», «Экомедиа».

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