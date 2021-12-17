В Курганской области с 18 декабря отменяют QR-коды при посещении развлекательных комплексов и торговых центров

Теперь в ТРК и ТЦ не нужно будет предъявлять QR-код и другие документы о прохождении вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил в Курганской области предъявление сертификатов о вакцинации при посещении ТРК и торговых центров. Эти меры будут действовать с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно.

— 18 декабря можно проходить в ТЦ и ТРЦ без персонального QR-кода и иных документов, подтверждающих перенесенное заболевание или вакцинацию, а также ПЦР. Кроме того, не требуется паспорт или документ, подтверждающий личность, — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Однако в регионе продолжают действовать требования по предъявлению документов в организациях общественного питания и сферы оказания услуг. Граждан также просят соблюдать масочный режим и проходить вакцинацию от коронавируса.

Напомним, в конце октября в Курганской области и во многих других регионах России ввели новые антикоронавирусные меры — QR-коды, которые могут получить только вакцинированные граждане. Благодаря такому сертификату можно свободно посещать кино, театры и ТРК.

Из-за новых ограничений не обошлось и без конфузов. К примеру, в курганском ТРЦ «Рио» установили деревянный мини-забор, чтобы отгородить привитых от невакцинированных. Но такое нововведение вызвало лишь смех среди местных жителей.

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