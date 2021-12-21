В Челябинске построят новую трамвайную ветку от вокзала в Ленинский район

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске построят трамвайные пути от железнодорожного вокзала в Ленинский район. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

— Трамвайная линия будет идти от вокзала по мосту на улицу Дзержинского, — уточнил Егоров. — Эта связка позволит жителям Ленинского района максимально быстро приехать напрямую к вокзалу или в центр на общественном транспорте.

Как именно будут прокладываться пути, пока непонятно, ведь при подъеме на мост есть всего лишь две полосы, и в часы пик здесь образовываются огромные пробки. Если представить, что одну полосу отдадут под трамвай, коллапс неминуем. На время строительства трамвайных путей заезд на мост могут перекрыть вовсе.

Также неясно, как пути «подружатся» с остальными полосами на мосту, ведь на него заезжают с улиц Железнодорожной и Доватора.

Так сейчас выглядит мост, идущий от вокзала в Ленинский район Фото: google.com/maps

Еще одна трамвайная линия, которую власти планируют построить, пойдет на Северо-Запад по Университетской Набережной.

Развитие трамвайного движения является одним из этапов транспортной реформы. Власти рассчитывают, что создание новых путей, их обособление, строительство платформ и светофорное регулирование позволят сделать трамвай скоростным — его средняя скорость на маршруте должна превысить 21 км/ч. Для сравнения, сейчас она не достигает и 15 км/ч.

При этом сегодня стало известно, что на въезде в Ленинский район Челябинска переставили столбики, которые мешали автомобилям заезжать на трамвайные пути. Изначально они нужны были, чтобы трамвай мог быстрее проходить свой маршрут, не останавливаясь из-за нарушителей, решивших объехать пробку по путям. Многим автомобилистам это не понравилось — они начали жаловаться, что пробок стало больше, и вуаля — столбиков нет. Машины снова лезут на трамвайные пути.

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