На въезде в Ленинский район Челябинска убрали столбики вдоль трамвайных путей

Фото: Павел Кочнев

На въезде в Ленинский район Челябинска переставили столбики, которые мешали автомобилям заезжать на трамвайные пути. Их установили недавно, чтобы трамвай мог быстрее проходить свой маршрут, не останавливаясь из-за нарушителя, решившего объехать пробку по путям.

Многим автомобилистам это не понравилось — они начали жаловаться, что пробок стало больше, и вуаля — столбиков нет. Их поставили между трамвайными путями, и теперь они мешают разве что разворачиваться на этих участках.

Фото: читатель КП

Но не все автомобилисты считают, что столбики спровоцировали новые пробки.

— Каждый день проезжаю этот участок и могу сказать: что со столбиками, что без них — приезжал на работу всегда в одно время, — рассказал КП-Челябинск Павел Кочнев. — Замедлился проезд только у тех, кто нарушал и ехал по линии трамвайных путей. Сейчас столбики перенесли и опять спровоцировали нарушения ПДД.

Сегодня утром водители снова начали заезжать на трамвайные пути, даже несмотря на знак выделенной полосы.

Фото: Павел Кочнев

Обособлять трамвайные пути начали осенью этого года — такие же столбики недавно установили в центре Челябинска. Отделить от транспортного потока планировали 30 км на разных участках, но, как мы видим, решение может поменяться в любой день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru