Программа «Битва за Думу» радио «Комсомольской правды-Челябинск» завоевала главную политическую награду

Директор КП-Челябинск Екатерина Парфенова и политконсультант Евгений Маклаков. Фото: КП-Челябинск

Национальную премию Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) в этом году завоевал коллектив «Комсомольской правды-Челябинск». Радиопрограмма «Битва за Думу» заняла третье место в номинации «Лучший журналистский материал/серия материалов о выборах». Награждение победителей состоялось в Московском центре международной торговли.

Эту награду называют еще главной профессиональной премией в сфере политических технологий. В этом году ее вручали в седьмой раз. Жюри оценило радиоэфиры «Комсомольской правды-Челябинск». В программе «Битва за Думу» обсуждались главные политические события в регионе, политики высказывали свое мнение, давали оценки, а представители облизбиркома разъясняли процедуру проведения выборов. Гостями эфира становились чиновники, действующие депутаты, бизнесмены, кандидаты и политтехнологи. А у слушателей была возможность напрямую задать вопрос тем, кто идет во власть.

— Жюри премии уже отмечало, что давно не было радиопрограмм, которые бы качественно освещали процесс выборов. Тем более, что для людей формат ток-шоу, а особенно о политике может быть тяжел для восприятия. Мы же в нашей программе доступным и понятным языком рассказываем о политике: причины и последствия, — рассказал автор программы политконсультант Евгений Маклаков.

Фото: КП-Челябинск

Участие в премии было важно для авторов программы еще и как возможность услышать обратную связь от специалистов в сфере политики. И выше в номинации оценили только телепрограмму из Санкт-Петербурга и проект АНО «Россия — страна возможностей». Всего на участие в конкурсе было заявлено около 130 программ и материалов.

– «Битва за Думу» — пилотный проект. Мы поучились, посмотрели на свои ошибки, посмотрели как можно добавить интерактива. В дальнейшем планируем расширить круг спикеров и начать поднимать новые темы, которые мы не брали ранее, – поделился планами Евгений Маклаков.

КСТАТИ

Сейчас проходит голосование за главное политическое событие года в Челябинской области. А также проводится голосование за политиков, которые проявили наибольшую активность. Среди номинантов губернатор Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова. Оставить свой голос можно на общественной платформе vybory.kp.

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