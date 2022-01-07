«Место, где можно было найти все»: что стало со знаменитым «Зеленым базаром» в центре Челябинска, на котором покупала наряды даже вице-губернатор

«Восточный город» — привет из 90-х в центре Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск не стоит на месте: появляются модные арт-пространства, благоустраивается набережная, растут вверх современные высотки. При этом остаются места, где время как будто застыло. Например, рынок «Зеленый» и «Восточный город», которые когда-то сливались в единое торговое пространство, называемое в народе «Зеленый базар».

Мы решили узнать, что покупали на знаменитом базаре известные челябинцы, как сейчас идет торговля и что ждет это место в будущем?

КЛЕТЧАТЫЕ СУМКИ И ТРУСЫ

У входа в «Восточный город» нас встречают знаменитые клетчатые сумки, ставшие символом 90-х и так называемых «челноков». Со временем такие сумки стали появляться в каждом доме: дешево и сердито. Помню, как в тяжелые времена бабушка доверху забивала такую сумку соленьями и свежеиспеченным булочками и привозила нам «в город».

Как будто на дворе 90-е Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ничего не изменилось. Возле павильонов, доверху заставленных обувью и завешанных одеждой, стоят продавцы, укутанные в сто одежек. И кажется, будто тебе 10 лет и сейчас мама купит тебе долгожданную обновку, а потом еще и сосиску в тесте, которая тогда казалась «пищей богов».

Продавцам привозят горячий обед Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как и в старые времена, со всех сторон зазывают примерить костюмы, куртки, сапоги, нижнее белье. Кстати, «бабушкиных» трусов невероятных размеров на прилавках уже нет — все манекены наряжены в красивое кружевное белье.

— Тебе скидку сделаю! Какой цвет нравится? Ты случайно не армянка? Нет? Ой, а так похожа! — засыпает комплиментами женщина-продавец.

Продавцы предлагают скидки и даже стараются усмотреть в покупателях своих соотечественников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На мое возражение, дескать холодно у вас белье мерить, она показывает на самодельную «примерочную» с деревянной дверью, внутри которой стоит небольшой обогреватель.

Тут же подходят молодая девушка с мамой — тоже восточной внешности, спрашивают халат. Продавец предлагает скидку 50%

— Обычно я не хожу сюда. Маме халат понадобился, почему-то решила сюда зайти, — говорит покупательница.

Огромных «бабушкиных» трусов на витринах уже нет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покупателей непривычно мало.

— Так и напишите: «Колхоз 40 лет без урожая», — жалуется русский продавец.

Жалуется, что в последнее время покупателей стало совсем мало — на Китайском рынке, расположенном на ЧМЗ еще идет торговля, а тут только в сезон.

— Денег у людей нет, — говорит другой продавец, представившийся Ромой. Он работает здесь с начала 90-х.

Тренд нового, 2022 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В будни покупателей очень мало Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КУДА ДЕЛИСЬ КИТАЙЦЫ?

Многие приехали сюда еще в 90-е и продолжают работать до сих пор. Почти все уже с российскими паспортами, остальные — с видом на жительство.

— Раньше было много китайцев, корейцы были. Вьетнамцы приезжали, но им климат наш не подошел, болеть начали, — вспоминает представитель администрации рынка. — После кризиса 2008, а затем 2014 года китайцев стало меньше. Кто-то стал оптовой торговлей заниматься, кого-то дети забрали обратно на родину — все-таки возраст. Молодежь получает хорошее образование и уже не спешит сюда.

Челябинск или Чикагинск? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Историк, ассистент кафедры «Отечественная и зарубежная история» ЮУрГУ, старший научный сотрудник НИЛ миграционных исследований Андрей Авдашкин отмечает, что так называемые «китайские рынки» стали называться такими не только из-за преобладания продавцов из Поднебесной. Имидж создавали, простите за тавтологию, китайские товары китайского качества по китайским ценам (хотя там были и турецкие товары). Вопреки ожиданиям «чайна таунов» в российских городах не получилось. Контингент рынков довольно быстро стал пестрым за счет выходцев из Закавказья, Средней Азии, цыган и местных жителей.

— Здесь много факторов: в Китае изменилась экономика. Челночный бизнес сошел на нет, большие объемы товаров стали поставлять централизованно. Китайцы, которые накопили капитал на поездках, переориентировались на другие сферы. Например, теплицами стали заниматься, — рассказал историк Андрей Авдашкин. — Китайцы, вопреки стереотипу, предпочитали концентрироваться не на Дальнем востоке, а перемещались в города крупной активности — Москву и Питер. В Екатеринбурге развивали торговлю и сектор услуг, он остался для них центром притяжения, деловой активности, а Челябинск, который не утратил индустриальный облик, проиграл.

Китайцы тут же «забыли» русский язык Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем не менее, китайцев в «Восточном городе» мы все-таки нашли. Их можно узнать по маскам-респираторам. Однако продавцы тут же «забыли» русский язык.

— Я из Харбина (город на севере Китая, основанный русскими поселенцами в 1898 году. — Прим. ред.). Сюда за невестой приехал, — со смехом и едва разборчиво говорит продавец.

ВТОРОЙ ЖЕНОЙ БУДЕШЬ?

Идем дальше. Молодой мужчина с бородой, одетый во все черное, просит не фотографировать его, ссылаясь на суеверия. Но, скорее всего, боится «светиться». Зато предлагает запечатлеть футболку с надписью «Роналду» на спине.

Если бы Роналду вырос в Челябинске, он бы тоже покупал треники на рынке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У тебя муж есть? — неожиданно спрашивает он.

— Есть, — отвечают, демонстрируя кольцо.

— Такая молодая, а уже замужем! — восклицает он. — Если муж будет обижать, обращайся. Я вторую жену хочу взять!

— Спасибо, но мне второй муж не нужен.

ЧЕЛЯБИНСК БЫЛ СПЛОШНОЙ БАРАХОЛКОЙ

«Восточный город» изначально задумывался как «город в городе», даже гостиницу для арендаторов предусмотрели. Он появился в 90-е на месте рынка «Лабиринт». Территория в районе цирка и Свято-Троицкого храма, называемая в народе «Зеленый базар» (название пошло от зеленого забора вокруг него) много лет была меккой для торговцев, пока строительство дороги на Братьев Кашириных не разделило торговое пространство пополам. Сейчас «Зеленый» рынок представляет собой небольшой базарчик и одноименный торговый центр.

Прилавки «привет из 90-х» похожи на картины из музее современного искусства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск был одной сплошной барахолкой, а «Зеленый базар» — центр этой барахолки, вспоминает спортивный обозреватель «Комсомольской правды-Челябинск» Алексей Микушин.

— Он тянулся до самого «Торгаша» (Торгового центра, — Прим. ред.), дороги на Братьев Кашириных еще не было. Там можно было купить, наверное, все… кроме машины или квартиры. Мы как-то шли с другом, он купил зеленую черепашку. Продавец говорит: положите в карман, корма насыпьте, и она будет там жить. Черепаха та быстро умерла.

Наш коллега отмечает, что тогда торговали все: сотрудники заводов, которые оставались без работы, их жены, студенты.

— Некоторые просто стояли сами как манекены: на одну руку ботинок, на другую кроссовок, на голове шапка, на шее три шарфа махеровых — и все это продавалось. Их называли «ручники», — говорит Алексей Микушин. — На рынке не протолкнуться было. «Щипачей» много было, которые сумки разрезали.

Так называемые «китайские» рынки — примета времени перехода от плановой экономики к рыночной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧТО ПОКУПАЛИ НА РЫНКЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЧЕЛЯБИНЦЫ?

Пожалуй, у каждого челябинца, выросшего в 80-е, 90-е и даже «нулевые» есть воспоминания, связанные с рынком в центре города. Тогда магазинов было мало и они не отличались ассортиментом.

Первому вице-губернатору Челябинской области Ирине Гехт запомнилась юбка-брюки синего цвета, купленная там в студенческие годы, — аналог современных кюлотов. И... пакеты.

— Красивых пакетов же тогда не было, а там их можно было купить. В них носили физкультурную форму или что-то еще. Некоторые ходили с пакетами от порошка «Персил» (он тогда только появился и кто-то был счастливым обладателем), а мы покупали пакеты «Монтана». Вообще рынок был такой точкой, куда в выходные стекалось много людей.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов вспоминает:

— В некоторый период времени покупал там все. Запомнились кроссовки с такими квадратиками, которые ломались через две недели.

Начальник спортуправления Челябинска Максим Клещевников рассказал, как искал там спортивные костюмы:

— Их покупали не только чтобы в спортзал ходить, но и в принципе в люди выйти. Помню зеленый костюм «Адидас» был. Я в нем долго гулял, потом занимался спортом.

Оказалось, что его детство прошло неподалеку от рынка.

— Я жил на улице Набережной и учился в школе, которая на Кирова находится. Мне это все привычно было. Понятно, что была определенная концентрация криминалитета, иностранные торговцы пытались поселиться ближе к рынку, нападения на них были в наших дворах, — вспоминает Максим Клещевников. — Мы выросли в советском детстве, когда родители утром уходили, а вечером приходили и дети были предоставлены сами себе. Бегали у китайцев и вьетнамцев жвачки покупали.

А вот у директора компании Yellowstone development Дениса Ни не такие радужные воспоминания. Он отмечает, что при разнообразии товаров, его семье стоило больших усилий накопить на очередную обновку.

— Я помню, родители купили там мою первую дубленку. Рынок был эпицентром разнообразия и местом, где была экзотика в силу огромного дефицита. И это было место унижения. Что-то купить, урвать — было подвигом и напряжением всей семьи. Примерять что-то на картонке — не страшно. На картонке сегодня в Стамбуле вы встанете и примерите. У меня нет романтических впечатлений. Для меня это история про дефицит. Это унижение.

Музыкант, лидер группы «Ананасов и Ко» Гарри Ананасов (Виктор Андрианов) отмечает, что сценические наряды заказывал у портных или добывал через знакомых. Впрочем, кое-что найти все же удавалось.

— В 90-е годы я покупал там куртку — очень тяжелая, но настоящая, такая как бы «лётная», в которой я лет 10 проходил и зимой, и летом. Хочешь что-нибудь путное купить — иди на Зеленый рынок. Шапка черная была и казаки из Румынии — приятель отдал за долги. В таким виде мы «разогревали» в 1998 году «Сектор газа». Тогда кто-то написал: «одет как с Зеленого рынка».

РЫНОК-НЕРЫНОК

Администрация рынка и сама понимает, что формат морально устарел, но на обновление нет средств. Есть еще такой момент: уроженцы солнечных стран, где не бывает морозов, настолько привыкли стоять на холоде, что уже не могут работать в магазине.

— Вон в Торговом центре сколько пустых площадей, в «Европе-Азии». Не хотят. Некоторые продавцы уходили в магазины, но не смогли работать — жарко там. Они и дома с открытыми форточками спят, — говорит представитель администрации рынка.

В морских контейнерах пытались открыть точки общепита, но сейчас все закрыто Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Женщина и сама работает здесь два десятка лет. Во время разговора она достает фотоальбомы, где запечатлены праздники, которые проводили для сотрудников и их детей.

Несколько лет назад челябинцам презентовали проект «Нерынок». Модное место предлагалось сделать из морских контейнеров. В итоге там появилась концертная площадка, где в минувший День города запретили проведение фестиваля «Уральский рубеж» из-за близости к месту запуска фейерверка. Несколько контейнеров все-таки привезли и даже открыли точку общепита, но сейчас она не работает.

ЧТО ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ЧЕЛЯБИНСКА?

— Понятно, что это место должно быть пересмотрено и переосмыслено. Это место, которое родилось в 90-е годы и в свое время оно имело высокую актуальность. Мы все были пользователями этой локации, — рассказал КП-Челябинск Павел Крутолапов. — Сегодня понятно, что эта территория используется неэффективно, она не является устойчивой. Пример тому — фактически полное отсутствие там потребителя.

Раньше на рынке можно было купить дешевле, чем магазинах, да еще и сторговаться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что касается «НеРынка», то главный архитектор сомневается его в необходимости.

— У нас уже такое большое количество «нерынков» образовалось… Подразумевалось некое пространство типа гастропарка, место для сбора большого количества горожан, но учитывая то, что у нас в непосредственной близости реализован проект набережной за «Мегаполисом», сам «Мегаполис» включился в процесс и сделал там гастропарк, у нас есть «Белый рынок». Я думаю, что эта идея может быть пересмотрена. Мы ведем диалог с собственником, пока большего не скажу.

На рынке отмечают, что в последнее время стало больше мужчин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧТО ГОВОРИТ АВТОР ПРОЕКТА?

Денис Ни, который в свое время разработал архитектурную и экономическую концепции контейнерного парка «НеРынок», признался: то, что происходит сейчас — его боль.

— Парни начали год назад какую-то дичь творить в виде концертов каких-то непонятных. Непонятная гопотека! Для меня это боль моего сердца. Все что делается, делается вразрез нашей концепции. Из того, что мы наработали, они взяли только глобальное название «НеРынок».

При этом у артистов другое мнение.

— Это невиданное доселе челябинское меценатство — организовать в самом злачном месте арт-пространство, оснастить это дело очень качественной аппаратурой, светом и сценой. При этом, его владельцы никак не пиарят себя. Я снимаю шляпу и с огромным уважением, — отмечает Гарри Ананасов.

Часть торговых площадей используется под парковку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У «НеРынка» должна быть другая аудитория, нежели у «Белого рынка», продолжает Денис Ни.

— Вы в гастропарке плюнуть на пол не сможете и сигарету выкурить не сможете. Мы задумывали его как свободное пространство. Ниша до сих пор остается формат актуальный. Лощеные гастромаркеты — это для обеспеченных челябинцев. Вы там много видели ребят с периферии? Их там нет вообще. Я парочку видел, они там стесняются находиться.

Он отмечает, что рынок в центре города должен генерировать туристический трафик.

— Рынок как формат остался, но его нужно делать как рынок — разнообразие демократичность, экзотика, местные локальные нишевые продукты. А не просто второй «Магнит» и китайский ширпотреб — дешевый формат торгового центра.

Производители стараются быть в тренде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru