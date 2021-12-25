В минспорта ждут увольнений из-за истории с заслуженным тренером по боксу, которого понизили до водителя

Владимир Рощенко стал жертвой личных амбиций управленцев из федерации бокса. Фото: boxing-74.ru

Сегодня, 25 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал вопиющую ситуацию с сокращением заслуженного тренера по боксу Владимира Рощенко. Из-за конфликта с Евгением Вайнштейном и Дмитрием Дягилевым, возглавляющим Центр спортивной подготовки, ему предложили должность водителя автобуса. Этот факт дошел до федерации бокса России и главы региона.

Текслер назвал историю с Рощенко «плохой» и заявил о предстоящих кадровых переменах.

— Поручил минспорта разобраться и сделать кадровые выводы. Рощенко продолжит работу в челябинском боксе, — написал в сторисе своего Инстаграма Алексей Текслер, возглавляющий региональную федерацию.

Первым за заслуженного тренера заступился президент российской федерации спорта Умар Кремлев. Он лично пригласил Владимира Рощенко в Москву, вручил ему миллион рублей и предложил работу. Все это сопровождалось словами: «Своих не бросаем и в обиду не дадим». Только после этого в ситуацию вмешались региональные власти.

Как стало известно «Комсомольской правде — Челябинск», конфликт между Рощенко, директором Центра Дмитрием Дягилевым и Евгением Вайнштейном длится давно. По данным издания, Евгений Вайнштейн дал негласное поручение убрать Рощенко из зала, то есть не просто отстранить от принятия решений, но и тренировочного процесса. Из-за чемпионата России по боксу, который проходил в Челябинске, история получила огласку позже.

Владимир Рощенко воспитал таких спортсменов как Сергей Ковалев, Александр Соляников, Эдуард Абзалимов и имеет колоссальный опыт. Его коллеги из Центра спортивной подготовки по боксу были в шоке от сообщения о том, что Рощенко предложили должность водителя автобуса.

— Это легендарный тренер, таких в России остались единицы, и их нужно беречь, — заявил в разговоре с «Комсомольской правдой — Челябинск» воспитанник Рощенко и тренер Центра спортивной подготовки по боксу Эдуард Абзалимов. — Зал для него — это все. Отнять зал, тренировки — это одно и то же, что лишить его жизни. Он не выдержит. Если провожать таких людей, то с большими почестями. Но нам без него не обойтись. Мы все идем к нему за советом, какие бы новые тенденции не появлялись. Бывает, что я по несколько раз говорю своему воспитаннику, как нужно бить, а Владимир Викторович подойдет, скажет один раз и этого достаточно. Не знаю, в чем секрет. Видимо, это и уважение, которое он вызывает, и колоссальный опыт. Нельзя таких людей выкидывать.

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