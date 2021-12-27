В Челябинской области арестовали владельца телеграм-канала, публиковавшего интимные фото школьниц

Владельца телеграм-канала нашли быстро.

В Магнитогорске нашли владельца телеграм-канала, распространяемого интимные фотографии детей, и заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК по Челябинской области. Организатором «бизнеса» оказался 26-летний парень.

О телеграм-канале с запрещенным контентом написала «Комсомольская правда-Челябинск» в декабре этого года. Журналист КП выяснил, что за слив интимных фото админы платили деньги, а потом вымогали плату с жертв за удаление фото и видео. На многих из них были школьники.

После публикации полиция начала проверку. Администратор канала попытался замести следы и удалил все посты. Тем не менее, личность удалось установить. Им оказался 26-летний молодой человек.

— В кратчайшие сроки материалы были переданы из органов внутренних дел в СК для проведения доследственной проверки. По итогам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Задержанному предъявили обвинение. По решению суда он заключен под стражу.

Напомним, что до публикации в КП-Челябинск на телеграм-канал никто не обращал внимания. В полиции заявили, что обращений не поступало. Школьники и взрослые, чьи фото были опубликованы, предпочитали платить деньги или подвергались травле.

Подробнее о том, как была устроена работа телеграм-канала, читайте в расследовании КП-Челябинск.

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