В Челябинске передумали увольнять заслуженного тренера по боксу, которому ранее предлагали место водителя

Владимир Рощенко продолжит работать тренером. Фото: Минспорта Челябинской области

В Челябинске не будут увольнять старшего тренера региональной сборной по боксу Владимира Рощенко. К такому решению пришли в ходе проверки, начатой по указанию губернатора Алексея Текслера.

— По предварительным данным, вручение Владимиру Рощенко уведомления о сокращении его должности было преждевременным. Принимать кадровые решения без глубокого анализа результатов деятельности Владимира Рощенко на посту старшего тренера областной команды недопустимо, — сообщили в пресс-службе регионального министерства по физической культуре и спорту.

Владимира Рощенко пригласили на встречу с министром спорта Челябинской области Максимом Соколовым. Чиновник и тренер обсудили план подготовки региональной сборной по боксу на весь следующий год. Максим Соколов пообещал, что тренера не отстранят от работы со спортсменами.

Напомним, Владимир Рощенко — заслуженный тренер России. Он готовил не только региональную, но и национальную сборную. Среди воспитанников тренера — знаменитые боксеры Сергей Ковалев, Александр Соляников, Эдуард Абзалимов, а также сотни мастеров спорта СССР и России.

В декабре наставнику сообщили о предстоящем сокращении. Из-за конфликта с Евгением Вайнштейном и Дмитрием Дягилевым, возглавляющим Центр спортивной подготовки, Рощенко предложили должность... водителя автобуса как единственную вакантную. Такое предложение очень обидело тренера, отдавшего 48 лет работе со спортсменами.

Владимир Рощенко написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Вмешался другой президент — глава Международной федерации бокса Умар Кремлев. Он назвал увольнение тренера недопустимым и лично вручил Владимиру Рощенко сертификат на миллион рублей.

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