2018-09-19T05:41:12+03:00
Общество

Обещанного полгода ждут: челябинцы наконец-то добились компенсации за отмененный в апреле концерт Эдиты Пьехи

Но это не деньги
Ирина КАРЕЛИНА
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Эдиту Пьеху заменит Кристина ОрбакайтеЭдиту Пьеху заменит Кристина ОрбакайтеФото: Александр ГЛУЗ
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Пенсионерке Анне Борисовне дети подарили на День Рождения билет на концерт обожаемой Эдиты Пьехи. Напомним, звезда должна была выступить в Челябинске в апреле, но здоровье подкачало. Концерт сначала перенесли на конец мая, а потом и вовсе отменили. Но билеты сдать обратно в городские зрелищные кассы не получилось. Там поклонникам Пьехи выдали телефон организатора концерта в Челябинске: мол, разбирайтесь с ним. Полгода он обещает вернуть деньги. Горожане уже собирались идти в прокуратуру. Но, кажется, проблему все-таки удастся уладить мирным путем.

— Организатор опять пропал, на звонки не отвечает. Но в кассах предложили сходить на другой концерт, чтобы деньги не возвращать. Я выбрала Кристиночку Орбакайте. Надеюсь, она не передумает приезжать в Челябинск, — поделилась с корреспондентом газеты «Комсомольская Правда» Анна Борисовна.

Повод для волнения есть, так как звезды шоу-бизнеса периодически отменяют гастроли в нашем городе. Вспомнить, к примеру, Александра Серова, который напугался утечки брома на вокзале Челябинска.

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