Терпение лопнуло: челябинцы бросают пакеты с мусором к дверям «ГорЭкоЦентра»
Сегодня, 23 сентября, «мусорную» тему обсуждали на экстренном совещании в мэрии. Сарафанное радио раньше СМИ известило горожан о том, что руководство «ГорЭкоЦентра» отказывается вывозить мусор на новый полигон в Полетаево из-за низкого, по их мнению, тарифа. И у людей не выдержали нервы.
— На фото вход в офис Горэкоцентра, который располагается по адресу Комсомольский пр., 103-А. У кого-то терпение подошло к концу, мусор понесли по адресу компании, которая саботирует вывоз мусора в Челябинске, — написали пользователи сообщества «Парковый. Челябинск».
Участники сообщеста эмоционально отреагировали на эту акцию.
«Сдается мне, что мусор надо нести в администрацию города, причем желательно БелАзом везти. Ноги растут оттуда. А вообще попахивает техногенной катастрофой, вонь уже во дворе» — пишет Кристина.
«Кошмар! Итак город не блещет чистотой, так надо еще крыс и мышей развести», — добавляем Людмила.
Челябинцы адресуют свои упреки чиновникам и частным организациям, для которых вывоз мусора является доходным бизнесом.
Горожане пока надеются, что серьезнейшая для мегаполиса проблема скоро разрешится и этот мусорный ад закончится. Иначе люди закидают пакетами с отходами все ответственные организации.
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