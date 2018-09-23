2018-09-23T18:59:56+03:00
Общество

Терпение лопнуло: челябинцы бросают пакеты с мусором к дверям «ГорЭкоЦентра»

В мусорном коллапсе горожане обвиняют чиновников и предпринимателей
Любовь СЛАВИНА
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Фото: vk.com/parkoviy_74.Фото: vk.com/parkoviy_74.
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Сегодня, 23 сентября, «мусорную» тему обсуждали на экстренном совещании в мэрии. Сарафанное радио раньше СМИ известило горожан о том, что руководство «ГорЭкоЦентра» отказывается вывозить мусор на новый полигон в Полетаево из-за низкого, по их мнению, тарифа. И у людей не выдержали нервы.

— На фото вход в офис Горэкоцентра, который располагается по адресу Комсомольский пр., 103-А. У кого-то терпение подошло к концу, мусор понесли по адресу компании, которая саботирует вывоз мусора в Челябинске, — написали пользователи сообщества «Парковый. Челябинск».

Участники сообщеста эмоционально отреагировали на эту акцию.

«Сдается мне, что мусор надо нести в администрацию города, причем желательно БелАзом везти. Ноги растут оттуда. А вообще попахивает техногенной катастрофой, вонь уже во дворе» — пишет Кристина.

«Кошмар! Итак город не блещет чистотой, так надо еще крыс и мышей развести», — добавляем Людмила.

Челябинцы адресуют свои упреки чиновникам и частным организациям, для которых вывоз мусора является доходным бизнесом.

Горожане пока надеются, что серьезнейшая для мегаполиса проблема скоро разрешится и этот мусорный ад закончится. Иначе люди закидают пакетами с отходами все ответственные организации.

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