2018-09-24T17:45:50+03:00
Происшествия

Девятиклассницу, пропавшую в Металлургическом районе Челябинска, нашли

Она была в селе на юге области
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Школьница, которая пропала 21 сентября на ЧМЗ, дома, с ней все в порядке. Она сама вышла на связь с родителями, написала маме смс, что находится в Варненском районе на юге области.

Родственников здесь у семьи нет. Зачем туда отправилась девушка, предстоит разобраться родителям и полиции.

Девятиклассницу искали четыре дня родители, полиция и волонтеры. Она пропала после уроков в пятницу, 21 сентября. По словам мамы, у нее с собой был паспорт, взяла, чтобы сделать ксерокопию. Одноклассники видели, как она садилась машину. После этого телефон был недоступен, а страничку во ВКонтакте она удалила.

В последнее время в Челябинской области часто стали пропадать школьники. К счастью, поиски заканчиваются благополучно. Последний громкий случай с поисками 16-летней школьницы из Копейска. Ее разыскивали пять дней, за поисками следил весь регион. Почему пропадают дети и что делать, если ваш ребенок не вернулся домой, читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью