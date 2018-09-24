Девятиклассницу, пропавшую в Металлургическом районе Челябинска, нашли

24 Сент. 16:25 2018-09-24T17:45:50+03:00

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Школьница, которая пропала 21 сентября на ЧМЗ, дома, с ней все в порядке. Она сама вышла на связь с родителями, написала маме смс, что находится в Варненском районе на юге области.

Родственников здесь у семьи нет. Зачем туда отправилась девушка, предстоит разобраться родителям и полиции.

Девятиклассницу искали четыре дня родители, полиция и волонтеры. Она пропала после уроков в пятницу, 21 сентября. По словам мамы, у нее с собой был паспорт, взяла, чтобы сделать ксерокопию. Одноклассники видели, как она садилась машину. После этого телефон был недоступен, а страничку во ВКонтакте она удалила.

В последнее время в Челябинской области часто стали пропадать школьники. К счастью, поиски заканчиваются благополучно. Последний громкий случай с поисками 16-летней школьницы из Копейска. Ее разыскивали пять дней, за поисками следил весь регион. Почему пропадают дети и что делать, если ваш ребенок не вернулся домой, читайте в нашем материале.

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