2018-09-24T19:19:44+03:00
Общество

Жители Троицка составили самую длинную цепочку людей, взявшихся за руки, и попали в Книгу рекордов России

Во флэшмобе поучаствовали почти 4,5 тысячи горожан
Валентина ВАГАНОВА
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Цепочку выстроили вокруг исторического центра города. Фото: администрация Троицка.Цепочку выстроили вокруг исторического центра города. Фото: администрация Троицка.
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Троичане удивили всю страну, установив новый российский рекорд. В субботу, 22 сентября, горожане взялись за руки и составили самую длинную цепочку из людей. «Дружное» достижение поддержали 4 477 человек.

«Дружный» рекорд поддержали 4 477 человек. Фото: администрация Троицка.

«Дружный» рекорд поддержали 4 477 человек. Фото: администрация Троицка.

Цепочку выстроили вокруг исторического центра города — оно включает в себя 27 объектов культурного наследия. Его площадь 688 кв. м. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко прошел пешком вдоль огромного «хоровода», лично зафиксировал результат и занес его в книгу рекордов под названием «Самая длинная цепочка из людей, взявшихся за руки».

— Событие прошло во время ежегодной троицкой ярмарки. Перед открытием праздника Станислав Коненко объявил, что троичане установили новый рекорд и вручил главе города сертификат. Также сертификат выдали каждому участнику рекорда, — рассказали в пресс-службе администрации Троицка.

Главный редактор Книги рекордов России вручил сертификат главе города. Фото: администрация Троицка.

Главный редактор Книги рекордов России вручил сертификат главе города. Фото: администрация Троицка.

Огромный флешмоб запланировали еще летом, планировалось, что участие в нем примут около 3,5 человек. На деле пришло почти на тысячу больше. Новым рекордом Троицк в несколько раз превзошел аналогичный предыдущий: летом этого года в Липецкой области за руки взялись 1143 человека.

Сертификат вручили и каждому участнику рекорда. Фото: администрация Троицка.

Сертификат вручили и каждому участнику рекорда. Фото: администрация Троицка.

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