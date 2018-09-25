2018-09-25T13:09:30+03:00
Происшествия

На железнодорожном вокзале Челябинска произошла утечка соляной кислоты

На место ЧП вызвали экстренные службы
Валентина ВАГАНОВА
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На движение поездов инцидент не повлиял.На движение поездов инцидент не повлиял.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Течь опасного вещества обнаружили в ночь на 25 сентября. Во время обхода грузового состава диспетчер заметил, что из железнодорожной цистерны вытекает соляная кислота. Железнодорожники тут же вызвали экстренные службы.

— Цистерну отбуксировали в специальный тупик, на станцию «Челябинск — Грузовой», чтобы специалисты смогли устранить проблему. На движение поездов инцидент не повлиял, — рассказали в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

Соляная кислота не горит и не взрывается. Но очень опасна для человека. Попадая на кожу, вызывает сильнейшие ожоги.

В случае утечки или разлива кислота может отравить все живое, привести к появлению кислотных осадков, которые могут изменить химические свойства почвы и воды. Она может просочиться в грунтовые воды и загрязнить их.

КСТАТИ

Самое крупное ЧП c утечкой на вокзале Челябинска произошло семь лет назад. Тогда произошел выброс брома. Это была настоящая экологическая катастрофа. Над городом поднялось желтое облако. Десятки человек жаловались на проблемы с дыханием.

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