Мусор в Челябинске: силовики намерены возбудить уголовное дело

25 Сент. 15:04 2018-09-25T15:06:30+03:00

Челябинцы жалуются на зловоние во дворах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коммунальщики осознавали, во что превратится город после отказа вывозить отходы

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Прокуратура Челябинска требует возбудить уголовное дело по фактам «мусорного коллапса» в Челябинске. В Следственный комитет отправили документы по фактам невывоза мусора в Челябинске. Надзорное ведомство просит дать уголовно-правовую оценку действиям предприятий-операторов по вывозу отходов — ООО «Горэкоцентр+» и МУП «ГорЭкоЦентр».

По словам зампрокурора Челябинска Татьяны Полежаевой, в ее ведомство поступили сотни жалоб на зловоние контейнерных площадок. Люди писали о поджогах свалок. В городе введен режим повышенной опасности.

Сотрудники прокуратуры отправились в рейды: за два дня они насчитали 334 стихийные свалки. А федеральный закон «Об отходах производства и потребления» обязывает каждый день очищать баки.

Отходы не вывозятся с 18 сентября. Получается, нарушены договоры с собственниками жилья, которые оплачивают вывоз отходов по утвержденному тарифу. Прокуратура усматривает в действиях коммунальщиков признаки состава преступления по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Директор МУПа Игорь Галичин уволен с поста руководителя. Его подозревают в халатности.

Напомним, проблема сложилась после закрытия городской свалки. Бизнесмены отказываются везти отходы за город и объясняют это нерентабельностью.

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