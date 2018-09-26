2018-09-26T08:20:35+03:00
Общество

Эдгар Запашный поругался с зоозащитниками из-за ЧП в магнитогорском цирке

Дрессировщик назвал их «озлобленными идиотами»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: instagram.com zapashny.ruФото: instagram.com zapashny.ru
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Знаменитый дрессировщик на своей страничке в Инстаграмм прокомментировал шокирующий случай, который произошел с тигром во время выступления в Магнитогорске. На недавнем представлении Багдасаровых на арене магнитогорского цирка шестилетняя тигрица Зэна потеряла сознание и забилась в конвульсиях на глазах у зрителей.

- Чтобы тигру резко стало плохо? За последние 30 лет такого не было ни на одной арене мира, - говорит в своем обращении Эдгар Запашный, - ситуация непростая и очень опасная. Но наши коллеги Артур и Карина Багдасаровы не растерялись - все сделали правильно.

При этом комментарии зоозащитников, буквально, вывели Запашного из себя. Знаменитый дрессировщик не сдержался и публично оскорбил Наталью Рудову. Актриса написала на своей странице в соцсети, что Артур Багдасаров, якобы, тянул умирающего тигра за хвост и заставлял прыгать в горящее кольцо. Правда позже Эдгар извинился за свою вспыльчивость.

«Обидно, что о Багдасаровых пишут гадости, не разобравшись в ситуации», - пишет на своей страничке Эдгар Запашный.

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