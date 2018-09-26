В Челябинске жители жалуются на самочувствие после утечки соляной кислоты на ж/д вокзале
Течь опасного вещества заметили во вторник утром, 25 сентября, в грузовом парке на станции «Челябинск-Главный». Соляная кислота вытекала из цистерны грузового поезда.
— Платформу с контейнером оперативно отцепили и отправили на специальные пути для устранения неисправности. Через пять часов течь устранили, кислоту перелили в другую емкость, а почву обработали сорбентом. Угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял. Сейчас выясняем, почему произошла утечка, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.
Железнодорожники устранили ЧП своими силами, ни МЧС, ни другие чрезвычайные ведомства на ликвидацию не выезжали.
После утечки жители стали жаловаться в соцсетях на сильный химический запах в Ленинском районе и головные боли.
— На Троицком тракте в районе станции была такая вонь. Даже людей не предупредили и не эвакуировали с рабочих мест. Всем плевать на нас, простых людей, — написал челябинец Виталий.
— Болела голова весь день, хотя до этого чувствовала себя хорошо. Нас просто травят: то мусор, то сейчас эта кислота, — высказалась Людмила.
— Вчера такой едкий запах был в районе ж/д путей, что ужас… Сегодня температура поднялась ни с того ни с чего, — рассказал Амир.
Может, это самовнушение, а если нет... «Комсомолка» попросила МЧС объяснить, могла ли утечка соляной кислоты на станции как-то отразиться на самочувствии жителей. Информацию пообещали дать позднее.
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