2018-10-04T09:10:31+03:00
Общество

В Челябинск привезли три тысячи новых контейнеров для мусора

Емкости большего объема c сегодняшнего днях будут устанавливать во дворах
Ольга АНТОНОВА
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Новые баки появились, в том числе, во дворах микрорайона "Академ Риверсайд". Фото: Динис Гатауллин.Новые баки появились, в том числе, во дворах микрорайона "Академ Риверсайд". Фото: Динис Гатауллин.
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Благодаря мусорному коллапсу челябинцы очень хорошо разбираются в теме вывоза отходов. Например, изучили вопрос положенного расстояния между контейнерной площадкой и песочницей с качелями. Знают, что такое мусоровозы с задней загрузкой и какие баки требуются для этих мусоровозов.

Кстати, сегодня, 4 октября, в Челябинск прибыла партия новый евробаков для мусора большей вместительности, объемом 1,1 кубометра. Сегодня же их начнут расставлять на контейнерных площадках.

— Мусоровозы с задней загрузкой у нас есть в достаточном для Челябинска количестве, а баков не хватало. Дефицит контейнеров и стал одной из причин мусорного коллапса в Челябинске. Сейчас мы меняем старые есмкости на новые, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь ООО «Центр коммунального сервиса» Нина Кобелева.

Кстати, на днях распоряжением губернатора Дубровского Челябинск получил 20 млн руб на ликвидацию мусорного кризиса. Ранее, в конце сентября, город получил 89 млн руб на захоронение отходов на полигоне в Полетаево.

А «Центр коммунального сервиса» набирает экипажи мусоровозов: требуются водители категории С и грузчики. Зарплата регулярная, работа по графику.

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