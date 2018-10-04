В Челябинске начали оглашать приговор бывшему вице-губернатору Сандакову

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-04T12:42:46+03:00

Николай Сандаков проработал в Челябинской области пять лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ему грозит до 10 лет колонии

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4 октября Советский райсуд Челябинска начал оглашать приговор Николаю Сандакову. Его судят за мошенничество, коррупцию и взлом электронной почты челябинских политологов. Обвинения экс-замгубернатора отрицает. Читать приговор судья будет два дня, так что вердикт станет известен в пятницу, 5 октября.

По версии следствия, Сандаков получил 1,5 млн от сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова, обещая тому помочь стать мэром Магнитогорска. Вторая претензия силовиков связана с охраной дома экс-замгубернатора. С подачи политика, тендер на охрану первых лиц региона выиграла нужная фирма.

Уголовное дело Николая Сандакова тянется с 2015 года. После следствия началась долгая вереница судов. Бывший чиновник успел посидеть в СИЗО, под домашним арестом и выйти под залог. Прокуратура требовала для него десять лет строгого режима и штраф в 14 млн рублей.

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